Ángela Janneth tiene días desaparecida en Hermosillo; lanzan alerta para su localización

Hermosillo, Sonora.- Este martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió una Alerta Amber para solicitar la ayuda de la ciudadanía para la localización de Ángela Janneth Coronado Rivera, de 15 años de edad, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 5 de octubre de 2025. De acuerdo con la ficha de búsqueda, la joven fue vista por última vez al salir de su domicilio ubicado en la colonia Carmen Serdán, de Hermosillo.

Desde ese momento, se desconoce el paradero de la adolescente. Las autoridades activaron el protocolo de Alerta Amber al considerar que, por su minoría de edad y las circunstancias de su ausencia, la integridad física de la joven podría encontrarse en peligro. Para facilitar su identificación, se proporcionó una descripción detallada. Angela Janneth tiene una estatura de 1.45 metros, es de complexión delgada, tez morena y cara ovalada.

Sus ojos son de tamaño mediano y color café oscuro, su cabello es rizado y de un tono rojo quemado oscuro. Como seña particular que podría ayudar a su reconocimiento, se menciona que tiene una cicatriz en la nariz. La última vez que fue vista, vestía una camiseta color negro de manga larga, un pantalón de mezclilla color azul claro y calzado tipo crocs de color blanco. Se desconoce, si se encontraba acompañada al momento de su desaparición.

Asimismo, la Fiscalía de Sonora exhorta a la población a que si cuenta con cualquier información relevante que pueda contribuir a dar con el paradero de Ángela Janneth, se comunique de manera anónima a través de la línea de emergencia 911 o al teléfono (662) 289 88 00, en la extensión 15701. Cualquier dato proporcionado será tratado con confidencialidad y podría ser crucial para garantizar el bienestar y la pronta localización de la joven.

ud83dudea8SE ACTIVA ALERTA AMBER SONORA PARA Bu00daSQUEDA y LOCALIZACIu00d3N DE ANGELA JANNETH CORONADO RIVERA, de 15 au00f1os de edad; a... Posted by FGJE Sonora on Tuesday, October 14, 2025

Cabe mencionar que, Oscar Antonio Ayala Guerrero, de 40 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 10 de octubre en Ciudad Obregón, fue localizado con vida. La noticia fue confirmada ayer lunes 13 de octubre por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, concluyendo así con 3 días de movilización por parte de familiares y autoridades para dar con su paradero.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora