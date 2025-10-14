Arrestan a sujeto en posesión de fusil y aditamento de lanzagranadas al norte de Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora.- Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) lograron la detención de un sujeto en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. El aseguramiento tuvo lugar en las inmediaciones de la colonia Jalisco, de San Luis Río Colorado, Sonora. Esta acción es el resultado de los operativos permanentes de seguridad y prevención del delito que implementan en la franja fronteriza de la entidad.

Durante un patrullaje, los agentes de la División de Operaciones Fronterizas interceptaron a un individuo en la vía pública, mismo que se identificó como Román 'N', de 50 años de edad. Tras una inspección corporal, se le encontró un fusil de asalto equipado con su respectivo cargador y un aditamento para lanzar granadas, lo que clasifica el armamento como de alto poder y peligrosidad, motivo por el cual el individuo quedó bajo arresto.

Las tácticas de vigilancia en la zona no se limitan a recorridos terrestres, sino que incluyen una cobertura de puntos estratégicos como la línea divisoria, puentes y caminos rurales. Además, la PESP ha incorporado el uso de tecnología avanzada, como drones, para realizar labores de monitoreo aéreo, búsqueda de personas y establecimiento de puntos de observación preventiva, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante los crímenes.

El arma de fuego decomisada por autoridades

Fuente: Tribuna