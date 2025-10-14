Atacó a balazos a agentes de la Policía e intentó huir: Cae generador de violencia en Nuevo León

García, Nuevo León.- Un operativo realizado en inmediaciones del municipio de García, estado de Nuevo León, terminó con un hombre herido por impacto de bala, luego de una persecución registrada la noche de este lunes 13 de octubre de 2025. De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, el individuo presuntamente habría agredido a elementos de la Policía Municipal cuando circulaba a bordo de una motocicleta, lo que desató una intensa movilización en la zona.

El hecho ocurrió durante las últimas horas del lunes, en el cruce de las avenidas Lincoln y Del Hospital, dentro del sector Valle de San Blas. Según el reporte preliminar, los oficiales realizaban labores de patrullaje cuando observaron a un motociclista con actitud sospechosa. Al marcarle un alto, el sujeto presuntamente abrió fuego contra los uniformados, quienes respondieron al ataque para repeler la agresión.

Tras los disparos iniciales se originó una persecución que se extendió hacia el poniente de García. Durante el trayecto, los agentes implementaron un cerco de seguridad con apoyo de otras unidades para interceptar al agresor, quien intentaba escapar a gran velocidad por calles de la zona habitacional. Datos presentados por la Secretaría de Seguridad Pública local señalan que los oficiales lograron detener la marcha del motociclista después de varios minutos.

En el intercambio de disparos, el presunto generador de violencia resultó lesionado por impacto de bala, aunque su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro. Tras su aseguramiento, el hombre fue trasladado bajo custodia a un hospital para recibir atención médica. Posteriormente (apuntaron las autoridades) será puesto a disposición de las autoridades ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar su participación en el ataque contra los agentes municipales.

La escena fue resguardada por elementos de la Policía de García y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes realizaron el levantamiento de evidencias y el aseguramiento del arma presuntamente utilizada. Asimismo, la motocicleta fue incautada como parte del proceso pericial para establecer si cuenta con reporte de robo o ha sido usada en otros hechos delictivos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni los motivos que habrían llevado al enfrentamiento. Se espera que, en las próximas horas, se emita un informe oficial con mayores detalles sobre la detención.

Fuente: Tribuna del Yaqui