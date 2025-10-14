Buscaba a su padre y ahora la buscan a ella; desaparece integrante de colectivo en Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- El colectivo de búsqueda de personas Corazones Unidos por una Misma Causa A.C. denunció públicamente la desaparición de una de sus integrantes, la joven María de los Ángeles Valenzuela. El reporte fue realizado a través de las redes sociales del grupo, donde se solicitó el apoyo de la comunidad y las autoridades para su localización. Valenzuela se unió a las labores del colectivo para buscara a su padre.

La desaparición del señor se registró el 15 de noviembre de 2024. Su participación, como la de muchas otras personas en su situación, nació de la necesidad de encontrar a un ser querido. Sin embargo, su labor no ha estado exenta de riesgos, pues informes de medios locales señalan que tanto ella como su familia habrían sido objeto de amenazas previas, presuntamente vinculadas a sus actividades de búsqueda en la región.

Este suceso deja en claro la vulnerabilidad a la que se enfrentan los activistas y familiares que integran estos colectivos en Sinaloa, un Estado con un alto índice de desapariciones. Según datos recopilados por la organización de derechos humanos Red Lupa, entre enero y mayo del presente año se han documentado 6 mil 305 casos en la entidad. El informe detalla que los municipios con mayor incidencia son Culiacán (2 mil 037), Mazatlán (mil 469) y Ahome (994), consolidando a la zona del Valle como un foco crítico de este fenómeno.

El caso de María de los Ángeles Valenzuela ocurre en un contexto de inseguridad persistente en la zona. Recientemente, el 4 de octubre, se reportó la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un caso que atrajo la atención mediática nacional debido a que su última ubicación conocida fue un establecimiento comercial propiedad del actual titular de la Secretaría de Economía del Estado, Ricardo Velarde.

La desaparición de Valenzuela no solo representa una tragedia personal y familiar, sino que también muestra el grave riesgo que corren quienes dedican sus esfuerzos a la localización de personas en un entorno adverso. Las autoridades correspondientes ya han sido notificadas del hecho, y se espera que se activen los protocolos de búsqueda y protección para dar con su paradero.

Fuente: Tribuna