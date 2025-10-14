Búsqueda positiva en Ciudad Obregón: Guerreras Buscadoras encuentran cuerpo en la Severo Girón

Ciudad Obregón, Sonora.- El colectivo de Guerreras Buscadoras de Cajeme encontró un cuerpo de un masculino este martes 14 de octubre en la colonia Severo Girón, en la comisaría de Providencia, al poniente de Ciudad Obregón. Los detalles los compartieron a través de una transmisión en vivo en la página de Facebook del colectivo.

Fue aproximadamente a las 11:50 horas de hoy cuando mediante un video dieron a conocer la información, señalando que el predio en cuestión había sido visitado con anterioridad (en el mes de septiembre y hace una semana), pero que no se había encontrado nada hasta este martes. Pese a la dificultad del terreno, por las recientes lluvias, el colectivo no descansó hasta encontrar el sector donde estaba el cuerpo enterrado. Las mujeres dieron a conocer lo complicado que fue la jornada, por el estado del terreno y por los olores y gases, los cuales son nocivos para la salud.

Posteriormente, en un mensaje dieron a conocer que, junto con el cuerpo, se habían encontrado una gorra y unos tenis. Además, se localizó una playera tipo polo de color azul con un short color crema. "Vestimenta del cuerpo localizado el día de hoy en la Severo Girón. No podemos subir la ropa por las condiciones del cuerpo, pero es un cuerpo reciente de aproximadamente un mes o menos. Playera tipo polo azul, short color caqui o crema. Cinto negro. Tenis marca Nike. Gorra color verde como un pájaro rosa y letras PH", señala el mensaje de las Guerreras Buscadoras.

El colectivo invitó a todas las personas que tienen a un familiar desaparecido a que acudan a Servicios Periciales para realizarse una prueba de ADN y poder identificar los cuerpos que se encuentran en el Servicio Médico Forense. Tras el hallazgo, llegaron al lugar los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para procesar la escena y hacer las investigaciones correspondientes.

Por otra parte, el colectivo mencionó que se tenía información de que había por lo menos dos cuerpos en el lugar, por lo que continuarán con los trabajos para limpiar la zona. Mientras, se mostraron agradecidas de poder regresar a otra persona a su hogar y darle paz a una familia.

Fuente: Tribuna del Yaqui