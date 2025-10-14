Cae Sebastián 'N', generador de violencia vinculado al grupo criminal Los Malcriados 3AD

Ciudad de México.- Este martes 14 de octubre de 2025, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) confirmaron la captura de Sebastián 'N', presunto integrante del grupo criminal Los Malcriados 3AD, organización vinculada a actividades delictivas como extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo. Aquí te compartimos todo lo que se sabe sobre la aprehensión.

La detención de este presunto generador de violencia se concretó este martes, en inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón, como resultado de una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio por el delito de asociación delictuosa. De acuerdo con un comunicado oficial de la SSC, la detención se concretó tras diversas labores de inteligencia orientadas a desarticular células delictivas que operan en la capital mexicana.

La detención se confirmó este martes. Foto: Facebook

Durante las investigaciones, los oficiales identificaron a un sujeto que, al parecer, formaba parte de un grupo dedicado al narcomenudeo, extorsión, robos y homicidios, cuya zona de movilidad se encontraba en la colonia Olivar del Conde.

Con base en esta información, las autoridades implementaron estrategias de vigilancia discreta que permitieron ubicar al sospechoso en la Calle 5 de la mencionada colonia. Al confirmar que sus características físicas coincidían con las del individuo señalado, los oficiales le informaron sobre la existencia de la orden de aprehensión por asociación delictuosa que pesaba en su contra.

Posteriormente, se procedió a hacerle saber sus derechos constitucionales antes de trasladarlo a un centro penitenciario ubicado al norte de la capital mexicana, donde quedó a disposición de la autoridad que lo requiere. La SSC destacó que esta acción forma parte de los esfuerzos continuos para combatir la delincuencia organizada y garantizar la seguridad en la CDMX.

DETENIDO SEBASTIÁN “N” EN CDMX, PRESUNTO MIEMBRO DE LOS MALCRIADOS 3AD



— La SSC y la Fiscalía capitalina ejecutaron una orden de aprehensión sin incidentes.



Sebastián “N” fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, como parte de… pic.twitter.com/lMfSAEPuHy — El Blog del Narco (@narcoblogger) October 14, 2025

Cabe señalar que la célula de Los Malcriados 3AD, a la que se vincula al detenido, ha sido señalada por su participación en delitos de alto impacto que afectan a distintas colonias y municipios de la Ciudad de México. A la fecha de publicación de esta nota, la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX) no han compartido más detalles sobre la detención de este generador de violencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui