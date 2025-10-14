Cae uno de los implicados en desaparición de hombre en Nogales; lo sacaron de su casa

Nogales, Sonora. - Un juez de control dictó prisión preventiva justificada en contra de Leonardo Javier 'N', de 24 años de edad, quien fue detenido en Nogales, Sonora. El individuo enfrenta una imputación formal por el delito de desaparición de persona cometida en agravio de José Eduardo 'N', de 34 años, cuyo paradero sigue siendo desconocido, según informó este martes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se remontan a la noche del 23 de agosto de 2025. Se establece que, entre las 23:00 y las 23:30 horas, el acusado, en compañía de otro sujeto, llegó al domicilio de la víctima, localizado en la calle Los Macoyahuis, de la colonia Luis Donaldo Colosio, en esta ciudad fronteriza. La reconstrucción de los hechos indica que ambos individuos sacaron por la fuerza a José Eduardo 'N' de su vivienda.

Posteriormente, lo obligaron a subir a un vehículo diferente, en el cual esperaba un grupo de personas armadas con rifles de asalto. Una vez retenido en el automóvil, fue trasladado a otro destino y desde ese momento no se ha tenido información sobre su localización. Tras la denuncia, la FGJES inició las diligencias correspondientes. Mediante labores de recopilación de datos, los agentes ministeriales lograron identificar a Leonardo Javier 'N' como uno de los probables implicados.

Con base en la evidencia recabada, se solicitó una orden de aprehensión en su contra. La detención fue realizada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes presentaron al imputado ante la autoridad judicial tras su captura. Durante la audiencia inicial, la Fiscalía de Sonora expuso los argumentos y pruebas que llevaron al juez a determinar la prisión preventiva como medida necesaria para garantizar el desarrollo del proceso.

El siguiente paso legal será la audiencia de vinculación a proceso, donde se determinará si las pruebas son suficientes para iniciar un juicio formal. Las autoridades continúan con la investigación para localizar a la víctima y para identificar y detener a los demás involucrados en este delito.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora