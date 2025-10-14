Capturan en Tabasco a 'Beto Coca' y 'La Señora', presuntos integrantes de La Barrera

Villahermosa, Tabasco.- Autoridades de Tabasco concretaron la detención de dos personas identificadas como Humberto 'N', alias 'Beto Coca', y Luisa Irasema 'N', apodada 'La Señora', quien presuntamente mantenía una relación sentimental con el primero. En el operativo participaron de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco y la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

Según informes oficiales, la detención se realizó sobre la carretera federal Villahermosa - Ciudad del Carmen, en la región de Barra de San Pedro, perteneciente al municipio de Centla, Tabasco. A ambos se les atribuye la pertenencia al grupo delictivo La Barredora. Las primeras investigaciones señalan a Humberto 'N' como un presunto líder de plaza de la organización, mientras que a Luisa Irasema 'N' se le identifica como una supuesta operadora financiera de alto nivel dentro de la misma estructura criminal.

Esta acción fue el resultado de varias semanas de trabajo de inteligencia y seguimiento por parte de las agencias de seguridad. Además de la captura, los agentes aseguraron un vehículo Volkswagen Teramont de color gris y diversas bolsas pequeñas que contenían hierba seca con características similares a la marihuana. Aunque la ubicación del operativo se sitúa en Centla, algunas versiones no confirmadas sugieren que la detención pudo haberse realizado en la zona de Cunduacán.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes abrieron las carpetas de investigación correspondientes para determinar su situación jurídica y su posible implicación en otros hechos delictivos. Esta captura es considerada un paso importante dentro de la estrategia de seguridad pública implementada en el sureste del país. La neutralización de figuras clave como 'Beto Coca' y 'La Señora' podría afectar la capacidad operativa de La Barredora en la región.

uD83DuDFE0Autoridades federales y de #Tabasco detuvieron a dos personas identificadas como Humberto ‘N’, ‘Beto Coca’, y Luisa Irasema ‘N’, ‘La Señora’, operadores de la organización criminal “La Barredora”.



Eran considerados objetivos prioritarios por la violencia que generaban. pic.twitter.com/hgqIRbYBuL — Que se sepa MX (@quesesepamx) October 14, 2025

El operativo se da en un contexto de esfuerzos de autoridades estatales y federales para atender y reducir los índices de delitos contra la salud y otros actos violentos en Tabasco, buscando fortalecer el estado de derecho.

Fuente: Tribuna