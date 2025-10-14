CDMX: Venezolana con las manos en la masa por intentar robar vestido de 12 mil pesos

Ciudad de México.- Este martes 14 de octubre de 2025, personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, capturó a una mujer de 35 años, quien se identificó como ciudadana venezolana, tras intentar robar un vestido con valor de 12 mil pesos de una tienda ubicada en el Periférico Adolfo López Mateos, en la colonia Insurgentes Cuicuilco.

De acuerdo con información extraoficial, la denuncia fue realizada por una empleada del área de Prevención de Pérdidas. Al arribar los agentes al lugar, encontraron que la encargada de la tienda tenía bajo custodia a la responsable, a quien efectivamente se le encontró la prenda color rosa con pedrería. La mujer no pudo comprobar que había pagado el artículo, ya que no contaba con el ticket de compra.

Después de realizarle algunas preguntas, la presunta ladrona confesó ser originaria de Venezuela, por lo que, a petición de la víctima, fue trasladada ante el agente del Ministerio Público, quien iniciará la carpeta de investigación correspondiente. Los actos delictivos continúan siendo frecuentes en el centro del país, y cada vez son más los ciudadanos que exigen medidas contra este tipo de delitos.

En otro hecho, los policías capitalinos detuvieron a un hombre y a una mujer que presuntamente despojaron de sus pertenencias a una ciudadana en la colonia Tablas de San Agustín, de la alcaldía Gustavo A. Madero. La víctima, una joven de 25 años, fue localizada por las autoridades en la esquina de las calles Albino Corso y Norte 56, y explicó que, minutos antes, unas personas a bordo de una motocicleta le robaron su celular de alta gama y dinero en efectivo.

Con base en las características físicas y vestimenta proporcionadas por la afectada, los agentes lograron localizar a los presuntos responsables en el cruce de la calle Villa de Ayala y la avenida Gran Canal, en la colonia 25 de Julio. Al ser requeridos para detener la unidad, los sospechosos no hicieron caso, lo que dio inicio a una persecución que culminó en la esquina de las calles Aerolito y Joyas, en la colonia Tres Estrellas, donde finalmente fueron capturados la pareja de 20 y 23 años.

