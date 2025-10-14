Detienen a 'La Mafias', famosa tiktoker por robo en CDMX; la vinculan a La Unión Tepito

Ciudad de México.- El lunes 13 de octubre de 2025, Carlos Jiménez, una de las fuentes más confiables en el ámbito policíaco, confirmó la detención de una mujer identificada como Joselyn Yahaira 'N', quien es apodada como 'La Tiktokera del Barrio' o 'La Mafias', por el delito de robo en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. A 'Joneel', como se le conoce en TikTok, se le vincula a diferentes integrantes de La Unión Tepito.

De acuerdo con la información proporcionada por el comunicador, la tiktokera fue detenida cuando delinquía en calles de la mencionada alcaldía; sin embargo, no se precisó si estaba extorsionando o cuál fue el motivo exacto del delito. En su reporte, Jiménez señaló que la joven mantiene vínculos con distintos miembros de La Unión Tepito, e incluso sostuvo una relación sentimental con uno de ellos, quien posteriormente fue asesinado a balazos.

Detienen a La Mafias 'Tiktokera del Barrio'. Joselyn Yahaira Hdz anda con los miembros de La Unión. A uno de sus novios lo asesinaron. A ella la atacaron a tiros, pero la libró. Hoy agentes de @SSC_CDMX Sector Tepeyac, la detuvieron. Así andaba atracando en @TuAlcaldiaGAM", escribió el periodista en la red social X.

Trascendió que Joselyn 'N' había sido víctima de un ataque armado; sin embargo, logró sobrevivir. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) fueron los encargados de capturar a la fémina de 23 años de edad, quedando a disposición de la autoridad competente para definir su situación legal con base en las investigaciones complementarias.

— Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 14, 2025

¿Quién es 'La Mafias'?

'Joneel', como es conocida en redes sociales, se caracteriza por compartir su lujoso estilo de vida que está marcado por varias excentricidades. En diferentes videos suyos aparecen hombres armados, motocicletas de lujo de marcas como BMW y luce ropa de alto costo. Además ha adquirido notoriedad como parte de 'La Mafia Tiktoktera del Barrio' y se une a otros casos similares de creadores de contenido que han tenido el mismo final, supuestamente por estar coludido con el crimen organizado.

— Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) October 14, 2025

Fuente: Tribuna el Yaqui