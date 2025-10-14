Detienen a presunto 'tirador' en calles de Nogales; llevaba 28 de envoltorios de droga

Nogales, Sonora.- Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) realizaron un despliegue operativo que dio como resultado la detención de un individuo por la presunta posesión de sustancias ilícitas. El hecho ocurrió durante las primeras horas del pasado lunes 13 de octubre, en la calle Ruiz Cortines, de la colonia Municipal, en Nogales. Durante un patrullaje de vigilancia, los agentes estatales observaron a un hombre en la vía pública.

Este se identificó como José Luis 'N', de 46 años de edad, a quien tras una inspección corporal se le encontraron 28 envoltorios que contenían una sustancia con las características de un narcótico. El sujeto fue informado de sus derechos y asegurado para ser puesto a disposición del Ministerio Público. Será esta autoridad la encargada de realizar las investigaciones pertinentes y determinar su situación jurídica con base en la evidencia presentada.

Estas acciones de la PESP forman parte de un esfuerzo de los tres niveles de Gobierno para inhibir la comisión de delitos y preservar la tranquilidad en Nogales. Las autoridades señalaron la importancia de la participación de la ciudadanía y la exhortaron a reportar cualquier actividad sospechosa a través de la línea de denuncia anónima 089, o a utilizar el número de emergencias 9-1-1 para situaciones que requieran atención inmediata.

Los envoltorios de plástico hallados entre las pertenencias del detenido

Por otro lado, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) efectuaron la detención de un individuo por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud. El aseguramiento de Marcos Domingo 'N', de 24 años de edad y originario de Honduras, tuvo lugar en la colonia 5 de Febrero, de Nogales. Los hechos ocurrieron cuando agentes de la Base Operativa de Nogales realizaban un recorrido de vigilancia por el sector.

Su atención fue atraída por la interacción de dos sujetos en el cruce de las calles 5 de Febrero y Uruguay, cuyas acciones presentaban las características de una operación de compraventa de sustancias ilícitas. En ese momento, uno de ellos emprendió la huida, logrando escapar de las autoridades. Sin embargo, el personal de la AMIC logró interceptar y detener a Marcos Domingo 'N', quien tenía en su poder 12 envoltorios de droga.

Fuente: Tribuna