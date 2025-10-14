Detienen a uno y buscan a prófuga tras intento de abuso contra mujer al norte de Sonora

Ímuris, Sonora.- Este martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la captura e imputación de Luis Daniel 'N' por su presunta responsabilidad en los delitos de tentativa de abuso equiparado agravado y lesiones calificadas. Los hechos ocurrieron en un domicilio de la localidad de Los Janos, perteneciente al municipio de Ímuris, por lo cual se le impuso prisión preventiva justificada.

Según la carpeta de investigación del Ministerio Público, los sucesos se desarrollaron el pasado 29 de septiembre de 2024, cuando el acusado, en compañía de una mujer que actualmente se encuentra prófuga de la justicia, habría ingresado sin autorización a la vivienda de la víctima. Las indagatorias señalan que una vez dentro del inmueble, el imputado presuntamente intentó abusar de la víctima, aprovechando su estado de vulnerabilidad.

Mientras esto ocurría, su cómplice realizaba labores de vigilancia en los alrededores para evitar ser descubiertos. La agresión fue interrumpida por la oportuna intervención de los hermanos de la agredida, quienes sorprendieron al sujeto. En el forcejeo que siguió, se alega que la mujer que acompañaba a Luis Daniel 'N' atacó a uno de los familiares con un machete, provocándole heridas que no pusieron en peligro su vida.

Tras el altercado, ambos sospechosos lograron huir del lugar. Durante la audiencia, el juez de control valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía estatal y determinó que existían elementos suficientes para justificar la medida cautelar de prisión preventiva, considerando la gravedad de los cargos y los riesgos procesales. En las próximas semanas se definirá si el detenido es vinculado a proceso penal.

En otro caso reciente, oficiales de la Policía Municipal de Nogales efectuaron la detención de un hombre identificado como José 'N', de 38 años de edad, quien es señalado por presuntamente por abusar de una menor de edad. Los primeros reportes indican que el sospechoso provocó una intensa persecución que culminó con su arresto en el Periférico Oriente de la ciudad fronteriza, por lo que se procedió a presentarlo ante la autoridad competente.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora