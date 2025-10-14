Ejecutan a balazos a exalcaldesa y líder priista en Colima; filtran FUERTES IMÁGENES

Cuauhtémoc, Colima.-La mañana de este martes 14 de octubre de 2025 se reportó el asesinato a balazos de la expresidenta municipal de Cuauhtémoc y actual regidora, Gabriela Mejía Martínez, mejor conocida como Gaby Mejía, cuando transitaba en colonia El Cariño, una demarcación centrica del municipio que alguna vez gobernó. De forma extraoficial se informó que el hermano de la víctima, quien conducía al momento del ataque armado, presuntamente resultó lesionado.

Después de que confirmó la muerte de la exalcaldesa priista, la gobernadora morenista de Colima, Indira Vizcaíno, expresó su repudio a este violento hecho y exigió a las autoridades correspondientes realizar una exhaustiva investigación sobre lo ocurrido y ha pedido a la policía su colaboración con todo lo necesario. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima dijo que se inició una carpeta de investigación con perspectiva de género.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que ha iniciado una carpeta de investigación con perspectiva de género tras la agresión con disparo de arma de fuego en la que perdió la vida la expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, Gabriela Mejía M. Los hechos ocurrieron la tarde de este martes 14 de octubre en la colonia El Cariño de dicha municipalidad, y en ellos, otra persona resultó lesionada".

La FGE desplegó de manera inmediata a su personal integrado por Agentes Estatales de Investigación, Agentes del Ministerio Público y Peritos, quienes establecieron un cerco perimetral en el lugar de los hechos para realizar las primeras diligencias y recabar los indicios necesarios. Asimismo, se trabaja de manera coordinada con otras instituciones estatales y federales para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a las personas responsables de los mismos", detalló la dependencia estatal en un comunicado.

Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), condenó el homicidio de la exedil de Cuauhtémoc, Colima, por lo que exigió a las autoridades actuar e investigar para que el crimen no quede impune. Además, 'Alito' describió a Gaby Mejía como una mujer valiente y entregada, con habilidades para gestionar y resolver "de frente y sin miedo".

Hoy la violencia se ensaña con las mujeres y con quienes luchan por México. Expreso mi más profundo repudio por el cobarde asesinato de Gaby Mejía, nuestra compañera, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima y Presidenta Estatal del ONMPRI", externó el también senador de la República en redes sociales.

¿Quién era Gaby Mejía?

Gabriela Mejía Martínez fue presidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, durante el periodo 2021–2024. Previo a su ocupar la alcaldía, la política se desempeñó como secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI entre 2016 y 2019 y posteriormente ocupó el cargo de gerente general de una empresa agrícola (2019–2021). En 2024, Gaby Mejía buscó la reelección a la presidencia municipal por la coalición PRI-PAN y, en junio de de 2025, asumió la presidencia estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Colima.

Fuente: Tribuna el Yaqui