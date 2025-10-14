Encuentran muerto a joven de 18 años en vivienda de Caborca; se habría quitado la vida

Caborca, Sonora.- Durante la mañana de este martes 14 de octubre de 2025, elementos policíacos de Caborca, Sonora, atendieron el reporte sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven en una vivienda de la colonia Ladrillera. Los primeros reportes indican que los hechos se registraron en un domicilio que se ubica entre las calles Palo Obrea y Callejón Pirtul.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, agentes de la Policía Municipal de Caborca se presentaron en el lugar y confirmaron la muerte del joven identificado como Cristian Nogales Pérez, de 18 años de edad. Fue su abuelo, Rafael Nogales Flores, de 63 años, quien permitió el ingreso de los uniformados a la parte posterior de la residencia.

Trascendió que el joven presuntamente se habría quitado la vida, por lo que personal de los Servicios Periciales y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de las diligencias correspondientes del caso. Por su parte, trabajadores de una funeraria local realizaron el traslado del cuerpo para que se le realicen las pruebas de ley.

Después de que concluyeron las primeras pesquisas, las autoridades competentes dieron inicio con una investigación formal para esclarecer las causas reales del fallecimiento. Hasta el momento, no se descarta ninguna línea de investigación y se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles de este lamentable suceso registrado al norte de Sonora.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la colonia Ladrillera.

Créditos: AlChile Las Noticias.

Localizan cuerpo frente a campo de tiro

En otro caso similar registrado durante la mañana del domingo 12, el cuerpo de un hombre asesinado a balazos fue encontrado sobre la carretera Caborca–Y Griega, frente al campo de tiro del municipio de Caborca. El hecho se registró a la altura del kilómetro 9 del mencionado tramo carretero, en donde se localizó el cadáver del sujeto que presentaba múltiples impactos de bala. Paramédicos de Cruz Roja confirmaron que el individuo ya contaba con signos vitales, por lo que personal forense se encargó de las diligencias correspondientes y de realizar el levantamiento del cuerpo.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/MAKkavYF7y pic.twitter.com/UOEGWOTkHu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 14, 2025

Fuente: Tribuna el Yaqui