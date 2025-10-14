Explosivos y balas destruyen parte de la Presidencia Municipal de Zinapécuaro (VIDEO)

Zinápecuaro, Michoacán.- Durante la madrugada de este martes 14 de octubre de 2025, un grupo armado atacó la Presidencia Municipal de Zinapécuaro, Michoacán. De acuerdo con información extraoficial, los delincuentes utilizaron armas largas y explosivos lanzados desde drones para llevar a cabo el ataque. Esta situación dejó diversos daños materiales y provocó un gran susto entre los vecinos de la localidad.

Se sabe que, como resultado de este brutal acto, una mujer resultó herida, tres viviendas de la zona sufrieron daños en su estructura y se destruyó un poste con cámaras del sistema de videovigilancia C5 Michoacán. En redes sociales circulan varios videos grabados por habitantes que se protegían dentro de sus hogares, en los que se pueden apreciar las fuertes detonaciones.

El suceso duró aproximadamente 20 minutos. Una vez que llegaron los elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Guardia Civil de Michoacán, realizaron un intenso operativo, pero no lograron localizar a los responsables. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan sospechosos, aunque en TRIBUNA estaremos atentos a cualquier actualización.

Comunicado

Esta mañana, el Ayuntamiento de Zinapécuaro se pronunció a través de un comunicado, en el que condenó la violencia de la que fueron objeto las instalaciones municipales. Asimismo, aseguraron que siempre buscarán el bienestar de la población, y reconocieron que este hecho forma parte de las agresiones que se viven a nivel nacional y de las cuales ninguna persona en el país está exenta.

Noche de terror en #ZINAPECUARO #Michoacán… grupos criminales se enfrentaron durante más de media hora en plena cabecera municipal. pic.twitter.com/SLtWPxPu30 — Arturo Meyer (@arturo_mey22948) October 14, 2025

"De manera inmediata se solicitó apoyo a las autoridades estatales y federales competentes con la intención de recuperar el orden. Hacemos un llamado y solicitamos a las instituciones de seguridad del Gobierno de México y de Michoacán que, juntos, generemos acciones reales que den tranquilidad a las y los zinapecuarenses. Invitamos a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales", concluyó el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui