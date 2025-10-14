FOTOS: Dos mujeres, una menor de edad, quedan lesionadas en TREMENDO CHOQUE en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un tremendo choque tuvo lugar en la colonia Santa Fe en Hermosillo; las fotos del hecho han impresionado por la gravedad del accidente vial. De este percance resultaron heridas dos mujeres, una de ellas menor de edad, las cuales son madre e hija.

En el accidente estuvo implicada una camioneta eléctrica tipo pick up modelo BYD Shark que se impactó contra un vehículo tipo sedán, Mitsubishi Mirage de color gris. El accidente ocurrido este martes 14 de octubre de 2025, cerca de las 18:40 horas, en la intersección del bulevar Juan Navarrete y calle Abogados.

Según la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito de Hermosillo, el tremendo accidente se dio porque uno de los vehículos involucrados en el percance no respetó la preferencia de paso del otro vehículo y le cerró el paso. La madre y su hija, de 13 años de edad, viajaban en el sedán y resultaron policontundidas (por los diversos golpes), por lo que tuvieron que ser atendidas por los paramédicos de la Cruz Roja en el lugar de los hechos; no se sabe si necesitaron ser trasladadas al hospital para mayor atención médica. Los ocupantes de la camioneta no resultaron lesionados.

El sedán presentó daños en la parte lateral del conductor y la defensa quedó totalmente destrozada. Mientras que la camioneta presentó daños en la parte frontal y terminó encima del camellón. Por lo intenso del percance, también acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo.

Autobús que se dirigía a Hermosillo cae en bache y sufre volcadura

En otro hecho de la misma índole, la noche del lunes 13 de octubre de 2025, un autobús con trabajadores de campo originarios de Chiapas sufrió una volcadura sobre la Carretera Internacional México 15. Trascendió que el autobús se dirigía a Hermosillo, Sonora, ya que fueron contratados para trabajar en un empaque agrícola.

Los primeros reportes indican que el accidente automovilístico se registró en el área del valle de El Carrizo, cuando una de las llantas de la unidad se ponchó y provocó que terminara semivolcada. Se reporta que de momento hay 15 jornaleros lesionados, de un total de 39.

Fuente: Tribuna del Yaqui