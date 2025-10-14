Fuerzas federales y presuntos sicarios se enfrentan a balazos en carretera de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Alrededor del mediodía de este martes 14 de octubre de 2025, fuerzas federales y presuntos delincuentes sostuvieron un enfrentamiento armado sobre la autopista Benito Juárez, ubicada en las inmediaciones de La Platanera, entre la sindicatura de Culiacancito, en el municipio de Culiacán, y la sindicatura de Villa Ángel Flores 'La Palma', perteneciente al municipio de Navolato. El saldo preliminar fue de dos civiles detenidos, así como el decomiso de armas y un vehículo.

Según información del portal de noticias Línea Directa, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detectaron la presencia de sujetos sospechosos que se movilizaron sobre uno de los carriles de la carretera de cuota, por lo que procedieron a realizar una inspección preventiva. Fue en ese momento que los agentes repelieron una agresión armada y detuvieron a dos de los implicados.

La información proporcionada por la autoridad federal indica que, además de dos detenidos, se logró el aseguramiento de una camioneta en la que se trasladaban los sujetos que perpetraron el ataque; sin embargo, aún no se han presentado los detalles de la unidad involucrada", confirmó el medio anteriormente citado.

Posteriormente se pidió el apoyo por parte de diferentes corporaciones policiacas, Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano, por lo que se desplegó un despliegue de búsqueda en los alrededores para dar con los otros sujetos armados que participaron en el suceso. Oficiales de la SSPC aseguraron la camioneta en la que se trasladaban los delincuentes, en la cual aparentemente se transportaba equipo táctico y armamento.

Después de que se concretó la detención, los supuestos criminales, así como los indicios asegurados en el lugar de los hechos, quedaron disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), quien se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir la situación legal de los detenidos con base en las indagatorias complementarias del caso.

