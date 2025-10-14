Gasto de 100 mil pesos lo delató: Cae secuestrador por usar tarjeta de su víctima en Sonora

Cananea, Sonora.- Un hombre llamado Édgar Ernesto 'N', de 36 años de edad, enfrenta un proceso penal como presunto responsable del delito de secuestro agravado cometido en Cananea, Sonora. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que el sujeto se encuentran bajo prisión preventiva justificada, decisión que fue dictada por un juez de control tras analizar las prueba recabadas por el Ministerio Público.

Los hechos que se le imputan al individuo tuvieron lugar durante las primeras horas del 26 de enero de 2023, cerca de las 6:00 horas, en la colonia Valle del Cobre. De acuerdo con la carpeta de investigación, Édgar Ernesto 'N', en compañía de al menos otro cómplice, interceptó a la víctima, un hombre de identidad reservada, en el exterior de su domicilio. Utilizando un arma de fuego para intimidarlo, lo forzaron a subir a su propio vehículo y lo privaron de su libertad.

Durante el trayecto, los captores cubrieron el rostro del ofendido para desorientarlo e impedir que identificara la ruta. Posteriormente, se unió un tercer individuo al grupo, quien procedió a despojar a la víctima de sus pertenencias, incluyendo su cartera con identificaciones personales, tarjetas bancarias junto con sus números de identificación personal (NIP), dinero en efectivo y un teléfono celular de alta gama.

Los perpetradores exigieron un rescate de dos millones de pesos, obligando al hombre a contactar a su esposa para solicitar el dinero. Sin embargo, la negociación no prosperó al no poder reunirse la cantidad solicitada. Ante el fracaso de la extorsión, los implicados decidieron abandonar a la víctima a un costado de la carretera que conecta Cananea con el municipio de Ímuris. Un elemento importante en la investigación surgió ese mismo día.

Y es que los registros bancarios demostraron que Édgar Ernesto 'N' presuntamente utilizó una de las tarjetas robadas en la ciudad de Agua Prieta. Realizó un retiro de efectivo y diversas compras que, en conjunto, ascendieron a una cifra cercana a los 100 mil pesos. A raíz de la denuncia interpuesta por la víctima, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inició las indagatorias correspondientes.

El seguimiento de las transacciones financieras y otras labores de inteligencia permitieron identificar a Édgar Ernesto 'N' como uno de los presuntos partícipes. Con las pruebas recabadas, se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por agentes de la AMIC. El imputado permanecerá en reclusión mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía de Sonora continúa con la investigación para localizar a los demás cómplices.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora