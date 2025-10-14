Identifican a los 60 cuerpos hallados en fosa de Hermosillo; van cinco personas detenidas

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) proporcionó una actualización sobre los avances en la investigación de los 60 cuerpos localizados en la zona poniente de Hermosillo, sobre la carretera 26, entre finales de enero y principios de febrero de 2025. La comunicación se emite para aclarar la información que fue difundida por un colectivo de búsqueda a través de un noticiero local.

De esta manera, la dependencia informó que se ha logrado la captura de cinco de las siete personas que, hasta la fecha, han sido judicializadas por su presunta participación en los homicidios. Los individuos detenidos, quienes ya se encuentran enfrentando los procesos penales correspondientes, fueron identificados como Sergio Andrés 'N', Roberto 'N', Ángel Ubaldo 'N', Jesús José 'N' alias 'El Siete', y Daniel Antonio 'N'.

Asimismo, la FGJES señaló que existen órdenes de aprehensión vigentes en contra de otras dos personas por los delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares. Para facilitar su localización y captura, se han emitido las fichas de colaboración pertinentes a las distintas instancias de seguridad a nivel nacional. Un punto fundamental del comunicado es la confirmación de que la totalidad de las 60 víctimas han sido plenamente identificadas mediante métodos científicos.

Los restos de cada una de ellas ya han sido entregados a sus respectivas familias. Según las investigaciones, se ha determinado que los decesos fueron resultado de 'ajustes de cuentas' vinculados a la delincuencia organizada. La Fiscalía de Sonora señaló que con todo lo anterior dicho, avanza tanto en la procuración de justicia como en el cierre del proceso de identificación para los familiares.

¿Qué dijo el colectivo?

Por su parte, el colectivo Buscadoras por la Paz, a través de su líder Cecilia Delgado confirmó la conclusión del proceso de identificación de los 60 cuerpos localizados en el llamado cementerio clandestino. Informó que la totalidad de los restos han sido identificados y entregados a sus respectivos familiares. Atribuyó el éxito y la celeridad del proceso a la implementación de nueva tecnología en el área de genética del Servicio Médico Forense (Semefo).

Esto permitió agilizar los análisis de ADN y ofrecer respuestas concretas a las familias en un menor tiempo. Sobre el perfil de las víctimas, la activista detalló que todos eran del sexo masculino y, en su mayoría, residentes de Hermosillo, principalmente de colonias del sur de la ciudad. El rango de edad de los fallecidos iba desde un joven de 16 años, quien era el único menor de edad registrado, hasta un hombre de 52 años.

Asimismo, precisó que una proporción importante de las víctimas se encontraba en un rango de edad de entre 25 y 32 años, dejando en claro una prevalencia de adultos jóvenes entre los localizados.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora