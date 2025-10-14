Joven drogado asalta papelería de su abuelo y mata al adulto mayor en Saltillo, Coahuila

Saltillo, Coahuila.- Un joven, presuntamente bajo la influencia de las drogas, ingresó a una papelería propiedad de su abuelo, en donde le arrebató la vida al adulto mayor y se llevó varias pertenencias, así como dinero en efectivo, en hechos registrados la noche del lunes 14 de octubre de 2025 en la colonia Bellavista, ubicada en el municipio de Saltillo, Coahuila. Derivado del mortal ataque, el sujeto fue detenido y fue puesto a disposición de la instancia competente.

De acuerdo con información de Telediario, el hoy occiso fue identificado como Ramón Muñiz, de 63 años de edad, quien fue atacado por la espalda cuando se encontraba al interior su negocio situado en la esquina de las calles José María Morelos y Pavón y Miguel Cárdenas. Los reportes preliminares indican que el detenido, identificado como Brandon 'N', de 27 años, golpeó al sexagenario en la nuca y luego lo lesionó con un cuchillo.

Alrededor de las 18:40 horas, un hermano de la víctima llegó a la papelería y al ver que la puerta se encontraba cerrada, abrió, pues pensó que su familiar se encontraba en el baño", explicó el medio anteriormente citado con respecto al desarrollo de los hechos.

En ese momento, el testigo encontró al fallecido tirado en el suelo y rodeado en un charco de sangre, por lo que inmediatamente dio aviso a las autoridades a través de las líneas de emergencias del 9-1-1. Atendiendo el llamado ciudadano, personal de la Cruz Roja arribó al sitio y constataron que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos policíacos acordonaron el perímetro y realizaron las averiguaciones previas.

A la llegada de las fuerzas del orden, familiares de la víctima señalaron al Brandon 'N' como el autor material del homicidio, además señalaron que el joven tiene problemas de drogadicción y que ya había sido detenido. Al entrevistarse con la familia del afectado, los uniformados constataron que el sujeto ya había amenazado a su abuelo con robarle anteriormente, por lo que se procedió con su aprehensión a unas calles del lugar del ataque.

Finalmente, el detenido fue llevado a las instalaciones de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila informó que el agente del Ministerio Público solicitaría ante un juez de control una orden de cateo para revisar la papelería, en donde se podrían recolectar mayores indicios que ayuden al esclarecimiento de los hechos.

Fuente: Tribuna el Yaqui