Le dieron 7 balazos: Ataque armado en vía pública de Hermosillo deja un hombre muerto

Hermosillo, Sonora.- La noche de este lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un amplio operativo en el sector norte de la ciudad Hermosillo, luego de que se reportara un ataque armado en inmediaciones de la colonia Eusebio Kino. Este hecho violento dejó como saldo a un hombre sin vida, el cual no ha sido identificado de forma oficial.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer, lunes 13 de octubre de 2025, cerca de las 22:00 horas, tiempo local, en plena vía pública de las calles San Rafael y Caturegli, donde sujetos desconocidos llegaron y, sin mediar palabra alguna, atacaron a un hombre que caminaba por el lugar. Testigos señalaron que se escucharon al menos siete disparos, seguidos de gritos de auxilio provenientes de la calle.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El ahora occiso no ha sido identificado. Foto: Facebook

Los sicarios huyeron hacia una dirección desconocida, mientas que vecinos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Rápidamente, llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes resguardaron el perímetro.

Momentos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana intentaron brindar los primeros auxilios a la víctima, pero confirmaron que este ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas. El cuerpo quedó cubierto con una sábana azul, tal como dicta el protocolo en estos casos. Las autoridades desplegaron un operativo en los alrededores para dar con el o los presuntos responsables, mientras peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron el levantamiento del cadáver.

La zona permaneció bajo resguardo por varias horas mientras los agentes recolectaban casquillos percutidos y realizaban entrevistas a posibles testigos. Aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente la identidad de la víctima, vecinos del sector mencionaron que se trataba de un hombre que vivía en la misma colonia. Las pesquisas por este hecho quedarán a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Fuente: Tribuna del Yaqui