Lo secuestraron, ejecutaron y abandonaron; caen presuntos asesinos de menor en Edomex

Tultitlán, Estado de México.- Dos órdenes de aprehensión fueron ejecutadas en contra de Jorge Antonio 'N' y Martha Patricia 'N', quienes son investigados por su presunta participación en el asesinato de un adolescente, ocurrido el pasado 4 de octubre en el municipio de Tultitlán. Los hechos sucedieron cuando los ahora detenidos, en complicidad con al menos otros dos individuos, presuntamente privaron de la libertad a la víctima.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el joven fue sometido, maniatado y amordazado antes de ser introducido a un vehículo tipo sedán. Posteriormente, fue trasladado a un punto de la colonia Buenavista, segunda sección, también en Tultitlán. En ese lugar, se presume que Jorge Antonio 'N' habría ordenado que se realizara la agresión con arma de fuego que le costó la vida al menor de edad.

Tras el ataque armado, el cuerpo de la víctima fue nuevamente movilizado por los responsables, quienes lo abandonaron en la colonia Ampliación San Mateo. Junto al cuerpo se localizó un mensaje con contenido intimidatorio, aparentemente dirigido a grupos delictivos antagónicos con presencia en dicha región, lo que ha orientado una de las principales líneas de investigación sobre el móvil del crimen.

Una vez que las autoridades tomaron conocimiento del hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes y se iniciaron las diligencias que permitieron recabar las evidencias necesarias para identificar a Jorge Antonio 'N' y Martha Patricia 'N' como posibles partícipes en el crimen. Con base en estos avances, la autoridad judicial emitió las órdenes de arresto, las cuales fueron cumplimentadas por agentes de la Fiscalía.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de Jorge Antonio "N" y Martha Patricia "N", quienes presuntamente estarían relacionados en el homicidio de un adolescente ocurrido en el municipio de #Tultitlán el pasado 4 de octubre.

Ambos individuos fueron ingresados al Centro Preventivo y de Readaptación Social de la zona, donde quedaron a disposición de un juez de control, quien en las próximas audiencias determinará la situación jurídica de los detenidos. Cabe destacar que, conforme al principio de presunción de inocencia, deben ser considerados no culpables hasta que se dicte una sentencia condenatoria firme en su contra.

Fuente: Tribuna y FGJEM