Macabro hallazgo en Tijuana: Hallan cuerpo con huellas de violencia envuelto en plástico

Tijuana, Baja California.- La mañana de este martes 14 de octubre de 2025, alrededor de las 06:00 horas, una denuncia ciudadana provocó el despliegue de las autoridades, luego de que el reportante informara haber visto un bulto extraño en plena vía pública. Los hechos ocurrieron en la colonia Baja Maq El Águila, perteneciente a la delegación Cerro Colorado, en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con información extraoficial, al lugar arribaron agentes municipales, quienes corroboraron que efectivamente se trataba de una persona envuelta en plástico transparente y cubierta con una cobija de cuadros rojos y negros. De inmediato se acordonó la zona para evitar la contaminación de las pruebas. Al sitio también acudió personal de la Agencia Estatal de Investigación, que inició las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la identidad de la víctima, aunque se espera que en las próximas horas alguna fuente oficial se pronuncie al respecto. Por lo pronto, el cuerpo ya fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), y después de que se realicen las revisiones necesarias, los familiares del fallecido podrán reclamarlo para darle cristiana sepultura.

La violencia sigue en Tijuana

En otro hecho, el pasado lunes 13 de octubre, fue localizado el cuerpo sin vida de un individuo semienterrado en un terreno ubicado sobre la calle Lomas de Santa María, en la colonia Mariano Matamoros. El hallazgo ocurrió exactamente detrás de una construcción de madera y, según medios locales, los elementos policiacos dieron con el sitio después de notar que sobresalía un pie humano de la tierra.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

