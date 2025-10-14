Muere Denisse tras caer de motocicleta al norte de Culiacán; era conducida por un menor

Culiacán, Sinaloa.- Durante las primeras horas de este martes 14 de octubre de 2025, una joven perdió la vida de forma instantánea, cuando presuntamente se cayó desde una motocicleta en movimiento que en ese momento era conducida por un menor de edad. Los primeros reportes indican que los hechos se registraron en calles del fraccionamiento Los Huertos, en un sector conocido como Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán.

Según datos recabados por medios locales, el percance vial se registró aproximadamente a las 05:00 horas de este martes y tuvo lugar sobre el bulevar De la Pradera, entre Del Zacate y Del Bledal, en el referido fraccionamiento, zona en la que circulaba la víctima mortal junto a su acompañante. De acuerdo con información de Línea Directa, la hoy occisa fue identificada preliminarmente como Denisse 'N', de 25 años de edad.

La fallecida fue identificada en el lugar como Denisse 'N', de 25 años de edad, quien murió tras recibir un golpe en la cabeza; su cuerpo quedó en medio del camellón del bulevar antes mencionado

Testigos oculares confirmaron que la víctima se movilizaba a bordo de una motocicleta en compañía de otra joven, cuando al pasar uno de los topes se cayó de la unidad ligera y su cabeza rebotó contra el pavimento, sufriendo fatales lesiones en el cráneo que le provocaron la muerte instantáneamente, por lo que se generó una intensa movilización.

Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el sitio y constataron que Denisse 'N' ya no contaba con signos vitales, es por ello que elementos de la Guardia Nacional (GN) delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizó los trabajos de campo y agentes investigadores se encargaron de las primeras indagatorias.

Una vez concluidas las pesquisas en el área, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado oficialmente por sus familiares.

Fuente: Tribuna el Yaqui