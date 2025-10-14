Muere el abogado David Cohen tras ataque afuera de Ciudad Judicial; su homicidio quedó en VIDEO

Ciudad de México.- La madrugada de hoy, martes 14 de octubre de 2025, se confirmó el sensible fallecimiento del abogado David Cohen Sacal, quien el pasado lunes 13 de octubre fue atacado a balazos en las inmediaciones de Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Tal como te informamos en TRIBUNA, este violento hecho quedó grabado en un video que rápidamente circuló en redes sociales.

La noticia sobre el deceso del abogado confirmada por el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), luego de que horas antes la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX) informara inicialmente su muerte, para después corregir y señalar que se encontraba en estado crítico. Sin embargo, tras una intervención quirúrgica de emergencia, el litigante murió a consecuencia del impacto de bala que recibió en la cabeza.

Los hechos ocurrieron este lunes en el Centro de CDMX. Foto: Facebook

Esto se sabe del ataque contra Cohen Sacal

Según el reporte recaudado por TRIBUNA, el atentado ocurrió alrededor de las 17:00 horas del lunes 13 de octubre, sobre la avenida Niños Héroes y Doctor Claudio Bernard, cuando el abogado caminaba por la zona y fue interceptado por un joven de aproximadamente 18 años, quien sin mediar palabra alguna, le disparó directamente en la cabeza antes de intentar huir del lugar.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía de Investigación (PDI), un agente que se encontraba en el área presenció el ataque y repelió la agresión, logrando herir al presunto responsable en un brazo. El agresor, que viajaba a bordo de una motocicleta, fue detenido y trasladado bajo custodia a un hospital para recibir atención médica, mientras que la unidad ligera fue asegurada como parte de las diligencias ministeriales.

Cohen Sacal fue auxiliado de inmediato por paramédicos y llevado a un hospital cercano, donde permaneció internado durante varias horas. Pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir debido a la gravedad del impacto recibido. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque y determinar si el hecho está relacionado con su labor profesional.

El caso ha generado amplia atención pública, pues David Cohen Sacal era un reconocido litigante con una destacada trayectoria en materia civil, mercantil y administrativa. Contaba con posgrado en Derecho Procesal Civil y una sólida experiencia en juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad, concursos mercantiles y asesoría corporativa y condominal.

A lo largo de su carrera, representó a clientes de alto perfil, entre ellos al exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez, y a David Peñaloza Sandoval, fundador y exdirector general de Pinfra, una de las principales operadoras de concesiones carreteras del país.

