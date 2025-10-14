Nogales: Brandon agredió a su pareja frente a su hijo de 3 años y le impidió pedir ayuda

Hermosillo, Sonora.- Un hombre identificado como Brandon Obed 'N', de 24 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso en Hermosillo por el delito de violencia familiar y permanecerá en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla su caso. La medida fue dictada por un juez de control tras valorar las evidencias reunidas durante los actos de investigación, informó este martes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

La indagatoria, liderada por la Unidad de Investigaciones Especiales de la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, documentó una serie de agresiones físicas, verbales y psicológicas en perjuicio de la pareja del imputado. Debido a la naturaleza de los hechos y el peligro potencial para la víctima, el caso fue clasificado como de “violencia de alto riesgo” (VAR), lo que justificó la imposición de la medida cautelar privativa de la libertad.

Los hechos ocurrieron en el transcurso de agosto de 2024 en un domicilio de la colonia Nuevo Hermosillo. El primer incidente se registró entre el 13 y 14 de agosto, cuando el sujeto acudió a la vivienda, golpeó la puerta y profirió insultos y amenazas contra la víctima, generándole un estado de temor y afectación psicológica. La situación escaló el 21 de agosto, cuando Brandon Obed 'N' regresó al domicilio, presuntamente bajo los efectos de sustancias tóxicas.

En esa ocasión, agredió física y verbalmente a la mujer en presencia del hijo de 3 años que tienen en común. Además, para impedir que solicitara ayuda, le arrebató su teléfono celular en el momento en que ella intentaba comunicarse al número de emergencias 911. La FGJES señaló que con este resultado avanza en la judicialización del caso, reafirmando su compromiso de aplicar los protocolos necesarios para proteger a las víctimas de violencia de género.

Boletín completo: https://t.co/PH9LVYsrGV pic.twitter.com/sKA0Q11JFv — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 14, 2025

En otro caso reciente, oficiales de la Policía Municipal de Nogales efectuaron la detención de un hombre identificado como José 'N', de 38 años de edad, quien es señalado por presuntamente por abusar de una menor de edad. Los primeros reportes indican que el sospechoso provocó una intensa persecución que culminó con su arresto en el Periférico Oriente de la ciudad fronteriza, por lo que se procedió a presentarlo ante la autoridad competente.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora