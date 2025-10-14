Por culpa de un celular: Lo 'levantan', golpean y lastiman con objeto afilado en Nogales

Nogales, Sonora.- En hechos registrados la tarde del lunes 13 de octubre de 2025, un hombre fue privado de la libertad por un momento y víctima de un golpiza por parte de sujetos desconocidos en Nogales, Sonora. Derivado del brutal ataque, el afectado sufrió lesiones de gravedad provocadas por los múltiples golpes y un objeto punzocortante, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital de la ciudad fronteriza para recibir atención médica.

De acuerdo con el departamento de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 23:06 horas del lunes, cuando elementos de la Policía Municipal de Nogales recibieron el reporte sobre una persona lesionada en la colonia Bellotas. Al llegar a la ubicación, los uniformados se entrevistaron con la víctima, quien dijo que se encontraba caminando por la calle Abraham Zaied cuando fue interceptado por varios hombres.

Según el testimonio del hombre identificado como César 'N', de 39 años de edad, sus victimarios se movilizaban a bordo de una una vagoneta de color blanco. El individuo relató que sus agresores lo obligaron a subir a la unidad y posteriormente lo comenzaron a golpear, mientras lo cuestionaban sobre la reciente compra de un teléfono celular. Ante esto, la víctima respondió que se lo compró a una persona mientras jugaba en una máquina tragamonedas.

Finalmente, los sujetos abandonaron a su suerte y gravemente herido a César 'N' en la colonia Bellotas, en donde fue visto por un civil que alertó a las autoridades a través de las líneas de emergencias del 9-1-1. En el lugar, paramédicos de Cruz Roja lo auxiliaron y luego lo trasladaron en ambulancia hacia el Hospital IMSS Bienestar, en donde fue diagnosticado con heridas que tardan más de 15 días en sanar.

Detienen a presunto agresor sexual

En otro hecho registrado en el municipio de Nogales, oficiales de la Policía Municipal efectuaron la detención de un hombre identificado como José 'N', de 38 años de edad, quien es señalado por presuntamente por abusar sexualmente de una menor de edad. Los hechos ocurrieron el pasado sábado 11 de octubre de 2025, cuando tras ser alertados, los policías ubicaron al sujeto en la calle Loma Escondida y fue ahí cuando se desató una persecución que culminó con el arresto del presunto agresor en el periférico Oriente.

El presunto agresor sexual fue identificado como José 'N', de 38 años de edad.

Fuente: Tribuna el Yaqui