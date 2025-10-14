¿Se detuvo al autor intelectual? Fiscalía afirma que dos sujetos participaron en el asesinato del abogado David Cohen Sacal

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que dos son las personas que participaron en el asesinato del abogado David Cohen Sacal, que murió hoy martes 14 de octubre por la mañana, tras haber sido atacado a balazos en Ciudad Judicial, ayer lunes 13 de octubre por la tarde. Los primeros informes hablaban de una persona detenida, no siendo este el autor intelectual, ya que habría otro implicado.

De acuerdo a lo dado a conocer por la fiscal, Bertha María Alcalde Luján, el asesinato fue realizado por dos personas; una de ellas fue detenida y herida por parte de elementos de la Policía de Investigación y actualmente se recupera en el hospital. Este es un joven de 18 años que fue identificado como Héctor Hernández Escartín, quien ha relatado un poco de cómo es que sucedió el ataque.

"Se logró la detención del responsable material inmediatamente después de que se cometió; tenemos ya diversas líneas de investigación, sabemos que participaron dos personas el día de ayer en el homicidio a bordo de una motocicleta", explicó Alcalde Luján. El detenido solo sería el autor material del delito, mientras que la otra persona, a quien Hernández Escartín identificó como un "amigo", todavía se encuentra libre.

Así que de momento no se tienen más datos sobre el otro presunto implicado. "Estamos realizando una investigación muy a fondo sobre, no nada más la responsabilidad material, sino también intelectual de este homicidio", afirmó Alcalde Luján. Tampoco se tienen datos del móvil del asesinato, ni se dieron a conocer probables líneas de investigación. Hasta el momento es incierto.

Hay que recordar que el joven de 18 años que disparó contra el abogado David Cohen Sacal dijo que se le prometió un pago de 50 mil pesos por el asesinato, el cual no cobró, y que llegó a bordo de una moto a Ciudad Judicial junto con un "amigo"; tras esto, esperaron al litigante poco más de media hora y le disparó a quemarropa. Al intentar huir del lugar, fue neutralizado por agentes de la Policía de Investigación. De momento, el sujeto está internado en el hospital y, saliendo, será detenido.

Cohen Sacal, quien fue abogado de Víctor Garcés y Guillermo Álvarez Cuevas, ambos exdirectivos de la cooperativa de Cruz Azul, recibió dos disparos, uno en la cabeza que le atravesó el cerebro y otro en el fémur. El hombre no pudo resistir las heridas y murió hoy martes durante la mañana.

Fuente: Tribuna del Yaqui