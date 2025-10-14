Se reportan víctimas: Autobús que se dirigía a Hermosillo cae en bache y sufre volcadura

Ahome, Sinaloa.-La noche del lunes 13 de octubre de 2025, un autobús con trabajadores de campo originarios de Chiapas sufrió una volcadura sobre la Carretera Internacional México 15. Los primeros reportes indican que el accidente automovilístico se registró en el área del valle de El Carrizo, cuando una de las llantas de la unidad se ponchó y provocó que terminara semivolcada en la cuneta que divide ambos sentidos de la rúa federal.

Según información proporcionada por medios locales, al menos 39 jornaleros viajaban a bordo del camión al momento del percance, reportando de forma extraoficial a 15 lesionados. Trascendió que el autobús se dirigía a Hermosillo, Sonora, ya que fueron contratados para trabajar en un empaque agrícola. Presuntamente, el operador cayó en un bache y perdió el control en el tramo entre el ejido Chávez Talamantes y el ejido Carranza, en el municipio de Ahome, Sinaloa.

Caí en un bache aquí unos metros atrás. Nomás escuché que tronó la llanta de lado izquierdo, luego se salió la llanta junto con el eje. Nosotros venimos del estado de Chiapas y vamos a la ciudad de Hermosillo a trabajar al campo. Ya me atendieron solo una pequeña herida en la frente. Me siento un poco mareado por el golpe", declaró el conductor del vehículo al medio de Los Noticieristas.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| “Caí en un bache”: así lo relató Rubén González, el chofer del camión de jornaleros de #Chiapas que quedó volcado sobre la cuneta que divide los carriles de la carretera México 15 y el ejido Carranza, en #Ahome.



Info uD83DuDCF2 https://t.co/TCRvR3c04n pic.twitter.com/wOPpRrCKSU — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 14, 2025

La unidad quedó volcada de lado, por lo que automovilistas que transitaban por la zona se comunicaron a las líneas de emergencias del 9-1-1, alertando de esta manera a las autoridades y cuerpos de auxilio. Paramédicos de la Cruz Roja y de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales (Summa) de Ahome se presentaron en la zona para atender a las víctimas, mientras que Bomberos de Los Mochis de la base de El Carrizo realizaron labores de rescate.

El área fue resguardada en todo momento por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Ahome. Se indicó que al menos dos personas tuvieron que ser trasladadas en ambulancia a hospital en la ciudad de Los Mochis, pues resultaron con lesiones de consideración. Agentes de la Guardia Nacional División Camiones acudieron al lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes del incidente.

#Chiapas || uD83DuDEA8 Vuelca camión con jornaleros rumbo al norte; cuatro lesionados en Tenejapa.



El accidente ocurrió en la carretera Carranza–El Carrizo cuando el vehículo cayó en un bache. pic.twitter.com/muHVmNqxZD — ARGENIS ESQUIPULAS (@argenis_yosid) October 14, 2025

Fuente: Tribuna el Yaqui