Sicario del abogado David Cohen Sacal confiesa la CIFRA que cobraría tras asesinarlo; así operaron para matarlo

Ciudad de México.-Tras confirmarse la muerte del abogado David Cohen Sacal, el joven de 18 años que lo asesinó confesó la cifra que le ofrecieron por hacer el trabajo, es decir, asesinarlo; sin embargo, reveló que no alcanzó a cobrarlo, pues fue detenido y herido por la Policía de Investigación. Las autoridades están a la espera de que se recupere para que pueda ser procesado.

El sicario, identificado como Héctor Hernández Escartín, de 18 años, dijo que le darían la cifra de 50 mil pesos cuando terminara el "jale". Se detalló que el joven llegó a las inmediaciones de la Ciudad Judicial con un "amigo" en motocicleta, le dio el arma y le prometió los 50 mil pesos después de asesinar al abogado. Según él mismo relató, lo esperó casi durante media hora y, una vez que salió de los juzgados, este se le acercó, sacó la pistola y le disparó a quemarropa.

Hector Hernández Escartín, de 18 años, está herido y bajo custodia por el ataque con arma de fuego contra el abogado David Cohen Sacal, ocurrido en la Ciudad Judicial de la Colonia Doctores en la CDMX.

El estado de salud de la víctima es reservado. pic.twitter.com/0fSZbDbRrz — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) October 14, 2025

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, el joven dijo que es de Tepito y que en ocasiones trabaja vendiendo distintos productos. Ahí fue contactado y le prometieron los 50 mil pesos a cambio del trabajo. Hernández Escartín dijo que desconocía si el abogado "es importante" y afirmó que desconoce el móvil, es decir, el porqué quieren matar al abogado.

Se confirma su muerte

Esta mañana la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó el fallecimiento de David Cohen Sacal. De acuerdo con la información, murió las primeras horas de este martes 14 de octubre mientras recibía atención médica en un hospital privado de la capital. David Cohen Sacal es licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Procesal Civil. Fue abogado de Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera presidente del Cruz Azul, y también del actor Sebastián Rulli, en 2014.

Cohen Sacal tenía 48 años de edad y se especializaba en Litigio en el Área Civil y Mercantil, juicios de Amparo y Acciones de Inconstitucionalidad, litigio en Materia Administrativa, concursos Mercantiles, asesoría Corporativa (Sociedades Mercantiles y Contratos) y asesoría Condominal. También era catedrático de la Universidad Iberoamericana 2000-2008, impartiendo la materia de Derecho Procesal Civil.

uD83DuDEA8Falleció el abogado David Cohen Sacal, quien fue atacado a balazos ayer frente a Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.



El responsable, un joven de 18 años identificado como Héctor, ya fue detenido por la fiscalía.#AzucenaxFórmula pic.twitter.com/ARZ0McSwij — Azucena Uresti (@azucenau) October 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui