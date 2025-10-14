Sicarios irrumpen en iglesia y atacan a tiros a un hombre al noreste de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hombre resultó herido por proyectil de arma de fuego la noche de este martes 14 de octubre, tras ser víctima de un ataque armado perpetrado al interior de un templo cristiano ubicado en la colonia Beltrones, al noreste de Ciudad Obregón. El suceso, ocurrido poco antes de las 19:00 horas, provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia en el sitio.

Según los informes preliminares, el incidente tuvo lugar en un inmueble localizado sobre el bulevar Las Torres, entre las calles Almendro y Avellano. Versiones iniciales señalan que sujetos armados ingresaron al recinto religioso y dispararon de forma directa contra la víctima. Inmediatamente después del ataque, los responsables se dieron a la fuga a bordo de un vehículo con rumbo desconocido.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al hombre lesionado y posteriormente lo trasladaron de emergencia a un hospital para que recibiera atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad oficial del afectado. No obstante, de manera extraoficial, ha trascendido que se trata de un individuo de entre 40 y 45 años de edad, conocido con el apodo de 'El Gallo'.

El lugar fue asegurado y acordonada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme, quienes implementaron un operativo en la zona para intentar localizar a los agresores, sin que hasta ahora se haya informado sobre su detención.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron presentes en el sitio para el procesamiento de la escena del crimen, recabando indicios y otras pruebas que permitan integrar la carpeta de investigación correspondiente y esclarecer el móvil del ataque.

Autoridades investigan dentro del templo religioso

Cabe recordar que este mismo martes, sicarios dieron muerte a un sujeto de 30 años en el fraccionamiento Urbi Villa del Real, de Ciudad Obregón. El sujeto quedó tirado sobre la banqueta y a su alrededor se formó un enorme charco de sangre. Los hechos pasaron poco antes de las 14:00 horas, entre las calles Antonio Caso y Casa Blanca. El sujeto habría estado caminando por la zona cuando le dispararon justo en la cabeza y murió inmediatamente.

Fuente: Tribuna