Sonora: Guardia del Cereso de Nogales arrolla a trabajador frente a instalaciones

Nogales, Sonora.- La tarde del pasado lunes 13 de octubre de 2025, un hombre identificado como Julio César murió tras ser embestido por un vehículo en el estacionamiento de un negocio local, ubicado sobre la carretera Internacional 15, muy cerca del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Nogales. De acuerdo con información extraoficial, el golpe provocó que el cuerpo de Julio saliera disparado contra la fachada del establecimiento.

La víctima falleció de manera inmediata, por lo que cuando llegaron los paramédicos al lugar ya no pudieron hacer nada, pues no contaba con signos vitales. También arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes detuvieron al responsable, identificado como Antonio, quien se desempeña como guardia del Cereso. El el conductor se encuentra a disposición de la autoridad correspondiente, mientras se esclarecen las circunstancias del accidente.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que el perjudicado era empleado de una empresa agrícola de la región; sin embargo, como siempre, en nuestro medio de comunicación estaremos pendientes de cualquier avance sobre el caso. Por ahora, solo queda esperar que las fuentes oficiales se pronuncien y que se determine si el implicado es culpable o no del trágico incidente.

El hombre murió en el lugar

Según medios locales, el vigilante realizó una maniobra en reversa, pero por alguna razón decidió avanzar, momento en el cual, debido a la velocidad, impactó al hombre que se encontraba sentado en la banqueta. Ante este lamentable suceso, se hace un llamado a manejar siempre con extrema precaución y respetando los señalamientos viales. Además, es importante no conducir si se está cansado o bajo los efectos del alcohol.

Fuente: Tribuna