Supuestos sicarios del CJNG reparten víveres a damnificados en Veracruz; filtran VIDEO

Tihuatlán, Veracruz.- En redes sociales comenzó a circular un video en el que presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reparten víveres en Veracruz, estado que recientemente fue azotado por intensas lluvias que causaron inundaciones y daños importantes en distintas ciudades. En la imágenes se observan a sujetos armados, vestidos con uniformes tácticos y pasamontañas, mientras reparten la ayuda a los habitantes.

De acuerdo con información proporcionada por El Financiero, los hechos ocurrieron en el municipio de Tihuatlán, una de las localidades más afectadas. Las despensas, marcadas con la leyenda 'CJNG Octubre 2025', supuestamente contenían productos básicos como papel higiénico, azúcar, arroz y alimentos enlatados. En el material se puede apreciar a varios residentes formándose para recibir las bolsas con víveres que estaban en una camioneta.

De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación", se escucha decir a uno los hombres con el rostro cubierto e indumentaria militar.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal o federal se ha pronunciado al respecto de la distribución de estos apoyos ni sobre la posible presencia del grupo delictivo en la zona afectada. Cabe mencionar que derivado a las intensas lluvias, autoridades de Veracruz han confirmado al menos 64 personas fallecidas y decenas de desaparecidos, mientras que otros estados como Puebla, Hidalgo y Querétaro también han resultado afectados.

uD83DuDD34 En #Veracruz, tras las fuertes lluvias, circulan videos donde presuntos integrantes del CJNG reparten despensas en Tihuatlán.



"De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación", exclamaron. pic.twitter.com/qCx0siKYJ9 — Azucena Uresti (@azucenau) October 14, 2025

Intensas lluvias en Veracruz

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que las lluvias torrenciales dañaron varias viviendas en Poza Rica y en Álamo, por lo que se han comenzado con las acciones de limpieza. Nahle agregó que la zona de la sierra está completamente incomunicada debido al derrumbe de una parte del cerro entre la carretera de Huayacocotla y Zontecomatlán, principal acceso a la serranía veracruzana. También señaló que se han realizado constantes vuelos.

Hubo 24 vuelos a la sierra, 86 personas fueron rescatadas, regresaron a Poza Rica, entre ellas algunas mujeres embarazadas; agradeciendo toda la ayuda del Ejército, Marina, y la SIOP está volcada acá y sigue llegando ayuda de la CDMX y estados vecinos", agregó la mandataria estatal.

¡Trabajo coordinado y sin descanso! uD83DuDE81



Tras el derrumbe en la carretera HUAYACOCOTLA–ZONTECOMATLÁN, activamos un puente aéreo: ? 24 vuelos, 86 rescates.



Gracias a instituciones y estados vecinos por su esfuerzo.

#PorAmorAVeracruz no nos detenemos. ?? pic.twitter.com/rHuTdbZ9fZ — Rocío Nahle (@rocionahle) October 14, 2025

Fuente: Tribuna el Yaqui