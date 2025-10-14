Tenía 26 años: Identifican a joven que murió tras fatal accidente en Puerto Peñasco

Puerto Peñasco, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la mañana de este lunes 13 de octubre de 2025 se registró un fatal accidente sobre el bulevar Josefa Ortiz de Domínguez, en el municipio de Puerto Peñasco, que dejó como saldo una víctima mortal: Un joven que circulaba en una cuatrimoto. Horas después del siniestro, el ahora fallecido fue identificado: tenía solo 26 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer, lunes 13 de octubre, alrededor de las 10:00 horas, tiempo local, en la zona ya mencionada de Puerto Peñasco. Se detalló que en ese lugar colisionaron dos automóviles y una cuatrimoto, presuntamente porque una de las unidades particulares no respetó un alto reglamentado. Esta acción provocó un choque con otro auto, que al tiempo embistió a la unidad ligera.

De inmediato, testigos dieron aviso a las autoridades mediante el 911. No obstante, el impacto fue de tal magnitud que, pese a la pronta llegada de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de ???????Protección Civil, el joven que viajaba a bordo de la cuatrimoto perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul, tal como dicta el protocolo.

También llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Puerto Peñasco, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes resguardaron el perímetro para comenzar con las diligencias correspondientes. Las evidencias fueron recaudadas e ingresadas a una nueva carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Horas más tarde, se confirmó la identidad de la víctima, quien durante las diligencias estaba en calidad de desconocido. Se trata de Sebastián Tinoco, de 26 años de edad, quien se desplazaba a bordo de una cuatrimoto cuando fue embestido por un vehículo cuyo conductor presuntamente no respetó la señal de alto correspondiente.

Los restos de la víctima fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos correspondientes, al tiempo que continúan las pesquisas por este siniestro. A la fecha de publicación de esta nota, no hay reportes sobre personas detenidas por este siniestro.

