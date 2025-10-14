(VIDEO) Rapan y desnudan a presuntas ladronas para exhibirlas en tianguis de Puebla

Texmelucan, Puebla.- Comerciantes de un tianguis ubicado en el municipio San Martín Texmelucan, Puebla, hicieron justicia por su propia cuenta cuando raparon, le pintaron el rostro y desnudaron a tres presuntas ladronas, quienes posteriormente fueron captadas caminando por los pasillos del lugar. De acuerdo con los primeros reportes, los locatarios señalaron a las féminas como parte de un grupo de farderas, término que se usa para describir aquellas personas que esconden mercancía entre su ropa o en bolsas para robarla.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, las sospechosas fueron identificadas como Mariam Jocelyn 'N', de 28 años; Esmeralda 'N', de 29 años, y Virginia 'N', de 48 años, quienes dijeron ser originarias de Chalco, Estado de México. Los hechos ocurrieron el lunes 13 de octubre de 2025 y la intención de esto, según los comerciantes, fue que los otros propietarios de puestos pudieran observarlas, identificarlas y tener precauciones en el futuro con ellas.

Las agresiones ocurrieron ante la vista de todos. De manera pública fueron desvestidas, pintadas con distintas consignas alusivas al robo y también les fue cortado el cabello con ayuda de unas tijeras", detalló el medio anteriormente citado.

Tras ser alertado, elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan acudieron al llamado y tuvieron que negociar con los comerciantes para liberar a las mujeres, ya que existía la posibilidad de que pudieran ser agredidas físicamente ante la molestia de los ahí presentes. Cabe mencionar que se indicó que los locatarios no se mostraron arrepentidos de lo sucedido, pues denuncian que son frecuentes los robos a lo largo y ancho del tianguis.

Una vez bajo resguardo policial, las tres mujeres fueron entregadas a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en donde personal médico las atendió y confirmó que presentaban golpes tanto en la cabeza como en cuerpo y rostro; sin embargo, más tarde se reportó que se mantienen estables de salud. Finalmente quedaron a disposición del Juzgado Cívico en San Martín Texmelucan para definir su situación legal.

