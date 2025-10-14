Violencia en Ciudad Obregón: Con tiro de gracia dan muerte a sujeto de 30 años en Urbi Villa del Real

Ciudad Obregón, Sonora.- Con un tiro de gracia, sicarios dieron muerte a un sujeto de 30 años en Urbi Villa del Real, este martes 14 de octubre por la tarde en Ciudad Obregón, Sonora. El sujeto quedó tirado sobre la banqueta y a su alrededor se formó un enorme charco de sangre.

Los hechos fatales pasaron poco antes de las 14:00 horas, entre las calles Antonio Caso y Casa Blanca, en la colonia ya mencionada. De acuerdo con la información, el sujeto habría estado caminando por la zona cuando le dispararon justo en la cabeza y murió a los pocos segundos. Sin embargo, hasta el momento de publicación de esta información, no se tienen más detalles.

Con tiro de gracia dan muerte a sujeto de 30 años en Urbi Villa del Real

De la víctima se sabe que tenía aproximadamente 30 años y que vestía pants de color oscuro, camiseta azul marino y tenis deportivos de color café. Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre de la persona. Por otra parte, tampoco se sabe nada de personas detenidas que estén relacionadas con este hecho.

Tras el reporte al número de emergencias, llegó la Policía Municipal como primeros respondientes y los paramédicos de Cruz Roja, que solo comprobaron que el sujeto ya no tenía signos vitales. Al sitio también llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y del Servicio Médico Forense (Semefo) que procedieron con el análisis de la zona y el levantamiento del cuerpo.

Se espera que pronto las autoridades den más información sobre los hechos. Tras este asesinato ya se contabilizan siete homicidios dolosos en el mes de octubre, según los registros periodísticos.

Asesinan al 'Pío' en la colonia Cajeme

Cabe señalar que el último asesinato que se había reportado en Ciudad Obregón sucedió el pasado domingo 12 de octubre de 2025, poco antes de las 18:20 horas, tiempo local, en una unidad habitacional ubicada sobre la calle Sóstenes Rocha, entre las vialidades Carmen y Aquiles Serdán de la colonia Cajeme. Testigos informaron que dos sujetos armados a bordo de una motocicleta se aproximaron a su víctima y, sin mediar palabra alguna, uno de ellos abrió fuego en repetidas ocasiones contra el ahora occiso. La víctima fue identificada como 'Pío', de 36 años de edad.

Fuente: Tribuna del Yaqui