Violencia en Sinaloa: Intento de 'levantón' deja a dos heridos de bala al norte de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La noche del lunes 13 de octubre de 2025 se reportó una agresión armada en el fraccionamiento Jardines del Valle, ubicado al norte de Mazatlán, Sinaloa, cuando presuntamente se intentó la privación de la libertad de dos hombres. De acuerdo con testigos oculares, sujetos armados trataron de 'levantar' a las víctimas, quienes opusieron resistencia y fue en ese momento cuando los atacaron a balazos.

Según datos proporcionados por el portal de noticias Línea Directa, los hechos ocurrieron sobre la calle Juantillos del mencionado sector, en donde se registró el intento de 'levantón'. De manera preliminar, las autoridades recibieron el reporte sobre que delincuentes intentaron llevarse a la fuerza a los individuos y, al momento de forcejear con sus victimarios, ambos fueron agredidos con arma de fuego, por lo que los agresores se dieron a la fuga.

Un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se movilizaron a la calle Juantillos para confirmar el reporte hecho de forma anónima. Al llegar cerca de una escuela localizaron a un hombre con varios impactos de bala, por lo que solicitaron el apoyo de una ambulancia para su atención y traslado inmediato a un hospital", detalló el medio anteriormente citado.

Posteriormente, personal médico acudió al lugar y confirmaron que la persona lesionada aún contaba con signos vitales, por lo que lo trasladaron de emergencia a un hospital, escoltado por unidades de la policía para garantizar su seguridad. Con respecto a la segunda víctima, los informes preliminares indican que se habría buscado refugio en su domicilio. El área quedó acordonada y se notificó a la Vicefiscalía de la Región Sur.

Agentes investigadores se encargaron de realizar las primeras indagatorias sobre el caso para esclarecer los hechos. Hasta el momento se desconoce la identidad de los afectados, por lo que se espera que las autoridades competentes compartan un informe detallado y actualizado en las próximas horas. Las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con este hecho, por lo que se continúa con las investigaciones para dar con los responsables del ataque.

Fuente: Tribuna el Yaqui