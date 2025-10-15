Accidente en la Carretera Internacional deja una víctima hospitalizada en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y de Servicios de Emergencia desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la Carretera Federal México 15, en el tramo que conecta a Ciudad Obregón con la comisaría Esperanza, luego de que se reportara un fuerte accidente vehicular: un automóvil presuntamente chocó contra un triciclo.

Este hecho violento, por desgracia, dejó una víctima gravemente herida. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, martes 14 de octubre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en el sector norte de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme. Se detalló que, presuntamente, el conductor de un automóvil particular color negro iba a exceso de velocidad.

Los hechos ocurrieron este martes en el tramo Obregón-Esperanza. Foto: Facebook

En un tramo y debido a la oscuridad de la vialidad, no se percató de la presencia de un ciclista, quien iba en un triciclo, y lo embistió. Esta persona, de identidad desconocida, cayó y resultó gravemente herida, al tiempo que su unidad ligera quedó dañada. Testigos que vieron el siniestro dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes socorrieron a la víctima. Debido a la severidad de las lesiones, esta fue llevada a un nosocomio de Ciudad Obregón. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce su estado de salud actual. En tanto, el conductor quedó a disposición de las autoridades locales.

#Seguridad | García Harfuch confirma golpe al CJNG: Cae Nazario 'N', presunto extorsionador y traficante uD83DuDEA8https://t.co/y2tzarZg5Z — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 15, 2025

De momento no se ha confirmado si este fue turnado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Solo se detalló que, durante varios minutos, la circulación en ese punto de la Carretera Federal México 15 se vio afectada. Para la mañana de este miércoles no se reportan retrasos. Se invita a la población a conducir con precaución, en especial en este punto y de noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui