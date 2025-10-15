Atacan a balazos a alcalde Richard Millán en carretera de Sinaloa; así está su salud

Elota, Sinaloa.- Richard Millán, presidente municipal de Elota, fue blanco una agresión armada la tarde de este miércoles 15 de octubre, cuando su vehículo fue interceptado por sujetos armados mientras transitaba por la autopista Culiacán - Mazatlán. Las autoridades confirmaron que el alcalde se encuentra a salvo y no sufrió lesiones. Los hechos violentos se registraron a la altura del kilómetro 140 de la mencionada vía federal.

Según los informes, Millán regresaba de una reunión de trabajo en Culiacán con el secretario de Gobierno, Feliciano Castro Meléndez. En el trayecto, un vehículo le cerró el paso y sus ocupantes realizaron detonaciones de arma de fuego. La camioneta en la que viajaba el alcalde cuenta con blindaje, para evitar daños personales. Tras el suceso, se activó un protocolo de seguridad que incluyó un despliegue de fuerzas estatales en la zona.

Elementos de la Policía y otras corporaciones acudieron al lugar para resguardar el área e iniciar las primeras diligencias de la investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos y localizar a los responsables. Poco después del suceso, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa emitió un comunicado a través de redes sociales. En su mensaje, la dependencia matizó las primeras versiones, señalando que los disparos no fueron dirigidos directamente contra el vehículo.

Se recibió un reporte en el C4i en el sentido de que el presidente municipal de Elota fue interceptado por un vehículo [...], cuyos tripulantes intentaron detenerlo y efectuaron disparos al aire, logrando eludirlos", detalla el comunicado.

Voy con información de última hora. El alcalde de Elota, Sinaloa, Richard Millán, fue atacado a balazos. pic.twitter.com/uLU4tgHMn5 — Irving (@IrvingPineda) October 16, 2025

Esta versión sugiere que el objetivo pudo ser una intimidación o un intento de detención forzada, más que un atentado directo. Richard Millán, quien asumió el cargo el pasado 1 de octubre de 2024 como militante del partido Movimiento Ciudadano, no ha emitido declaraciones públicas hasta el momento. Su administración, aunque breve, ha estado en el centro de la atención mediática en ocasiones anteriores.

A principios de año, generó controversia una fotografía en la que aparecía sentado en una silla de estilo barroco, lo que provocó críticas en redes sociales sobre la percepción de lujo en su gestión. Asimismo, fue cuestionado por un viaje realizado a París, que algunos ciudadanos consideraron inoportuno ante los desafíos de seguridad que enfrenta el municipio.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8-Sinaloa-



Richard Millán el edil de Elota fue tiroteado cuando circulaba por el km 140 de la maxipista Culiacán-Mazatlán.



Regresaba de una reunión con Feliciano Castro, el secretario de Gobierno, unos dicen que dispararon al aire, otros que su vehículo estaba blindado https://t.co/Jyp9aLSUYc pic.twitter.com/nT4fZHpyJK — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) October 16, 2025

Fuente: Tribuna