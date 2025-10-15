Autoridad atribuye a un único grupo criminal el caso de los 60 cuerpos en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio por esclarecido el caso del hallazgo de 60 cuerpos sepultados en un cementerio clandestino ubicado sobre la carretera 26, al poniente de Hermosillo. Las investigaciones concluyeron que los homicidios fueron el resultado de un conflicto interno perpetrado por miembros de una sola organización delictiva que opera en esta región de la entidad.

Según informó la institución, se ha logrado judicializar a siete personas como presuntas responsables de los hechos. De este grupo, cinco ya han sido detenidos y se encuentran enfrentando procesos penales. Los imputados fueron identificados como Sergio Andrés 'N', Roberto 'N', Ángel Ubaldo 'N', Jesús José 'N', alias 'El Siete', y Daniel Antonio 'N'. Todos enfrentan cargos por los delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares.

Asimismo, las autoridades mantienen vigentes dos órdenes de aprehensión contra los sospechosos restantes, para cuya localización se han emitido fichas de colaboración a nivel federal, estatal y municipal. Por su parte, el vicefiscal de Investigaciones, Jesús Francisco Moreno Cruz, señaló que la evidencia apunta a una sola célula criminal como la autora material de todos los asesinatos, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados.

"Lo que tenemos establecido es que está relacionado con hechos de la delincuencia organizada y todos, hasta este momento, estos homicidios se le atribuyen a un solo grupo", detalló el funcionario. Las indagatorias determinaron que las 60 víctimas, todas son del sexo masculino y originarias de Sonora, también pertenecían a la misma organización criminal, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas interno.

ud83dudd34ud83dudd34Bu00fasqueda positiva viernes 3 de octubre en Arizpe,Sonora gracias infinitamente a las personas quu00e9 no guardan... Posted by Buscadoras Por La Paz Sonora on Friday, October 3, 2025

Los cuerpos, localizados por el colectivo Buscados por la Paz Sonora entre finales de enero y principios de febrero de este año 2025, fueron plenamente identificados mediante pruebas científicas. La Fiscalía de Sonora confirmó que los restos ya han sido entregados dignamente a sus respectivas familias, cerrando así una parte fundamental del proceso para los deudos que los buscaban desde hace meses e incluso años.

Fuente: Tribuna