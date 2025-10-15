Autoridades de Chihuahua investigan a joven que dio alcohol a un perro (VIDEO)

Ciudad Madera, Chihuahua.- Desde hace unos días comenzó a circular en redes sociales un video que generó gran indignación entre los internautas, pues en el material se observa a una joven originaria de Ciudad Madera, Chihuahua, que subió a un perro callejero al vehículo donde viajaba con sus amigos y lo forzó a ingerir alcohol. Lo peor del caso es que acompañó la publicación con la siguiente frase: "Si se les perdió su perro no se preocupen, lo traigo en la ped**”".

Ante la ola de críticas, la Universidad Pedagógica de Chihuahua se pronunció al respecto. A través de un comunicado, confirmaron que la responsable forma parte de su institución y reprobaron completamente su conducta: "La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua reprueba de manera enérgica cualquier acto de maltrato animal y reitera su compromiso con la formación ética, la empatía y el respeto hacia todos los seres vivos".

Por su parte, las autoridades escolares informaron que ya revisan el caso e investigan a qué plantel pertenecen los demás involucrados. Incluso, el Ayuntamiento de Ciudad Madera emitió su postura, calificando el comportamiento de los jóvenes como un delito. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, aún se desconoce cuál será la sanción que recibirán todos los implicados.

Es importante destacar que sigue siendo un misterio el paradero del animal, así como su estado de salud tras haber consumido la sustancia. Algunas personas afirmaron que el perrito pertenecía a la responsable, pero esta información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial. Por lo pronto, se hace un llamado a no poner en riesgo la vida de estas especies, que únicamente nos brindan su compañía y afecto.

"Colaboraremos con las autoridades correspondientes para que se investigue el caso. Es nuestra responsabilidad proteger a los animales de la crueldad, asegurar su bienestar y sancionar a quienes cometen actos de maltrato. Rechazamos todo acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento o poner en peligro la vida animal", firmó el ingeniero Arnoldo Jáquez Pérez, presidente municipal de Madera.

