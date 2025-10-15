Caso Itzel Díaz: Cae sujeto que la mató y abandonó su cuerpo dentro de cisterna en Edomex

Toluca, Estado de México.- Un hombre llamado José Ignacio 'N', fue detenido y procesado, investigado por su presunta autoría en el feminicidio de Itzel Díaz González. Durante la audiencia inicial realizada el pasado martes 14 de octubre en los Juzgados de Chalco, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) formuló la imputación en su contra. Como resultado, la autoridad judicial determinó imponerle prisión preventiva justificada, asegurando que el imputado permanezca en reclusión mientras avanza la investigación.

La defensa de José Ignacio 'N' solicitó la duplicidad del plazo constitucional, una estrategia legal que extiende de 72 a 144 horas el tiempo para que el juez determine si vincula o no a proceso al investigado. Dicha solicitud fue concedida, fijándose el próximo 18 de octubre como la fecha para la continuación de la audiencia. Hasta entonces, el imputado permanecerá en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Chalco.

La detención del sospechoso tuvo lugar el 13 de octubre, cuando elementos de la FGJEM cumplimentaron una orden de aprehensión girada por un juez, tras presentar pruebas que acreditaban su posible intervención en el delito. Este avance judicial es la culminación de una intensa semana que comenzó con la desaparición de Itzel, una joven de 23 años de edad, reportada como desaparecida el 7 de octubre pasado, en el municipio de Ozumba.

#FiscalíaEdoméxInforma.



En audiencia inicial celebrada el martes 14 de octubre en los Juzgados de Chalco, un Juez determinó medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de José Ignacio “N”, investigado por el delito de feminicidio, en agravio de la víctima de… pic.twitter.com/Od4vtsqSdt — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 16, 2025

Su ausencia movilizó no solo a las autoridades, sino también a la comunidad local. Se organizó un amplio operativo de búsqueda en el que participaron la Guardia Nacional, la Policía Estatal y personal especializado. A este esfuerzo se sumaron al menos tres brigadas de voluntarios recorrieron extensas zonas, incluyendo Nepantla, Tepetlixpa, Cuijingo y las cabeceras municipales de Ozumba y Amecameca, demostrando la solidaridad de la comunidad.

Trágicamente, la búsqueda concluyó el 9 de octubre con el hallazgo del cuerpo de Itzel en una cisterna de un domicilio ubicado en el municipio de Tepetlixpa. El descubrimiento fue posible gracias a las labores de investigación de la Fiscalía, que permitieron ubicar el lugar exacto y condujeron a la identificación del ahora detenido como principal sospechoso. Familiares y allegados de la víctima han solicitado públicamente que el proceso judicial se desarrolle con celeridad y total transparencia.

#ÚltimaHora La tarde de este jueves, elementos de la fiscalía general de justicia del Estado de México, localizaron en el interior de una cisterna de agua, el cuerpo sin vida de Itzel Díaz González, joven de 23 años de edad que fue reportada como desaparecida en Ozumba, Estado de… pic.twitter.com/zEd9S7n9Fo — Uno TV (@UnoNoticias) October 10, 2025

Fuente: Tribuna