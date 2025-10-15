CDMX: Mujer entra en labor de parto en la calle y da a luz frente a transeúntes

Ciudad de México.- Este miércoles 15 de octubre de 2025, alrededor de las 8:00 horas, una mujer de 36 años dio a luz en el Eje 1 Mosqueta, casi al llegar a Paseo de la Reforma, en la colonia Guerrero, Ciudad de México. Lo más sorprendente del caso es que el nacimiento ocurrió en plena vía pública, con la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

La fémina entró en labor de parto sobre la banqueta; los agentes solicitaron el apoyo de ambulancias, y la embarazada presentó algunas complicaciones durante el nacimiento. Afortunadamente, al final todo salió bien, y los oficiales incluso utilizaron un par de chamarras para proteger al recién nacido del frío. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se presume que la madre enfrenta dificultades económicas, aunque no se conocen mayores detalles al respecto.

De acuerdo con información de Infobae, en el lugar se presentó una Unidad de Urgencias Básicas de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc para atender al recién nacido y a su madre. Cabe destacar que el bebé nació prematuro, con apenas siete meses de gestación; al salir del vientre materno tardó un momento en responder, lo que generó preocupación por su vida, pero actualmente se confirma que su estado de salud es favorable.

Ambos fueron trasladados a un hospital para continuar con la atención médica correspondiente. En nuestro medio estaremos atentos a cualquier actualización. Este no es un caso aislado: hace unas semanas, una mujer dio a luz a una niña en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la colonia Industrial; lamentablemente, la recién nacida fue abandonada y continúa luchando por su vida en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según información de IMSS Bienestar, la niña, de aproximadamente 32 semanas de gestación, presentó hipotermia, presión arterial baja y dificultades respiratorias, por lo que requirió ventilación mecánica. De acuerdo con los reportes disponibles, se sabe que debido a sus complicaciones de salud fue trasladada el 6 de septiembre al Hospital Pediátrico La Villa para recibir atención médica especializada.

Fuente: Tribuna del Yaqui