Conducía intoxicada: Detienen a mujer que arrolló y mató a motociclista en Puerto Peñasco

Puerto Peñasco, Sonora.- Una joven de 22 años de edad enfrenta un proceso judicial por su presunta responsabilidad en un accidente de tránsito que resultó en la muerte de un motociclista el pasado 13 de octubre en Puerto Peñasco, Sonora. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este miércoles que Yianna Lizbeth 'N' fue detenida y vinculada a proceso por los delitos de homicidio culposo agravado y daños.

Los hechos, según la carpeta de investigación, ocurrieron en el bulevar Josefa Ortiz de Domínguez y la calle Juan Aldama. Según el informe oficial, la acusada conducía un vehículo Hyundai Tiburón, modelo 2007, y presuntamente omitió una señal de alto mientras circulaba a exceso de velocidad. En ese momento, impactó a una cuatrimoto marca Yamaha conducida por Sebastián Tinoco, de 26 años, quien transitaba con preferencia.

A consecuencia del choque, la cuatrimoto salió proyectada varios metros, sufriendo lesiones fatales tras impactar con otros vehículos que se encontraban detenidos en ese mismo cruce. Los automóviles afectados por alcance fueron una camioneta Dodge RAM 1500 y una GMC Acadia, las cuales registraron daños materiales. Un factor crucial en la clasificación del delito como "agravado" fue el estado en el que se encontraba la conductora.

Los peritajes realizados tras su detención certificaron que Yianna Lizbeth 'N' presentaba intoxicación etílica de tercer grado. Asimismo, un análisis toxicológico confirmó la presencia de alcohol y benzodiacepinas en su organismo, sustancias que alteran la capacidad de reacción y la toma de decisiones al volante. Durante la audiencia inicial, el juez de control determinó que la detención la mujer se realizó conforme a derecho.

Posteriormente, el Ministerio Público formuló imputación y presentó las pruebas suficientes para que el juez dictara el auto de vinculación a proceso. Como medida cautelar, se le impuso la prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá detenida mientras avanza el caso. Se fijó un plazo de 3 meses para la realización de la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes podrán aportar más pruebas.

