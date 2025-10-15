Dan 70 años de cárcel a responsable del asesinato del cirujano Carlos López en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Ramón Gerardo 'N', de 25 años de edad, fue sentenciado a 70 años de prisión tras ser encontrado culpable de los delitos de homicidio calificado y robo calificado con violencia, cometidos contra un hombre en Hermosillo. La resolución fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), instancia que encabezó la investigación y la presentación del caso ante los tribunales.

La condena, dictada por un juez penal, se compone de dos penas acumuladas que reflejan la gravedad de los hechos. Se le impusieron 50 años de cárcel por el delito de homicidio calificado, y 20 años adicionales por el delito de robo calificado con violencia, debido a la sustracción de un vehículo. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 21 de enero de 2024.

Las pruebas presentadas durante el juicio establecieron que Ramón Gerardo 'N' agredió físicamente a la víctima, identificada como Carlos López, quien se desempeñaba como cirujano estético. Posteriormente, el ahora sentenciado procedió a sustraer una considerable cantidad de bienes del inmueble. Esto sucedió en un lapso aproximado de 1 hora, dentro de un domicilio ubicado en la colonia Residencial La Cima, de Hermosillo.

Sentencia de 70 años de prisión para Ramón Gerardo “N” por el homicidio calificado y robo de un connotado cirujano estético de Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 15 de octubre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que se obtuvo una sentencia… pic.twitter.com/1tGp7dBMUf — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 16, 2025

Entre los objetos robados se encontraban documentos personales, joyas, relojes, una pluma de valor, perfumes, prendas de vestir y una fuerte suma de dinero en efectivo, detallada en un millón de pesos que se hallaban en una caja fuerte y cien mil pesos adicionales que estaban en una bolsa. Tras cometer el robo, y antes de abandonar la escena, el agresor utilizó un arma de fuego para disparar en la cabeza a la víctima, causándole la muerte de forma instantánea.

Para concretar su huida, Ramón Gerardo 'N' se apoderó de un vehículo Ford Bronco modelo 2023, propiedad de Carlos, utilizándolo para transportar los objetos robados. Esta sentencia fue el resultado del trabajo de investigación de los agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía, quienes lograron recabar y presentar pruebas que acreditaron, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad del acusado.

Con respecto a los hechos ocurridos este domingo 21 de enero en Hermosillo, donde fue privado de la vida el cirujano plástico Carlos López Carrillo, la @fgjesonora inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias que llevaron a su muerte.



Con base… pic.twitter.com/FIkgN1NCL0 — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) January 22, 2024

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora