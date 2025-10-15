Detienen a Donovan, segundo implicado en el asesinato del abogado David Cohen en CDMX

Ciudad de México.- Las autoridades de la Ciudad de México han avanzado en la investigación del homicidio del abogado David Cohen Sacal, con la captura de un segundo individuo presuntamente involucrado en los hechos ocurridos el pasado 13 de octubre, en la alcaldía Cuauhtémoc. La detención de esta persona fue confirmada este miércoles por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

A través de una comunicado en sus redes sociales, Vázquez Camacho informó sobre la aprehensión de Donovan 'N', identificado como "otro de los presuntos responsables" del suceso que tuvo lugar en las inmediaciones de la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores. Este arresto es el resultado de labores de investigación, inteligencia y seguimiento, en las cuales fue fundamental el apoyo tecnológico de los operadores de los Centros de Comando y Control (C2).

Tras su detención, Donovan 'N' fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para determinar su situación jurídica. Esta segunda captura se suma a la de Héctor 'N', quien fue detenido inmediatamente después de la agresión. Según las declaraciones iniciales de Héctor 'N', su participación se limitó a labores de vigilancia, señalando a su cómplice como la persona que accionó el arma de fuego contra el abogado.

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde, había confirmado previamente, en una conferencia de prensa, que la evidencia apuntaba a la participación de al menos dos personas en el ataque armado. Las autoridades también aclararon la cronología de los hechos posteriores a la agresión. Inicialmente, tras el ataque del 13 de octubre, circularon informes contradictorios sobre el estado de salud del litigante.

Aunque en un primer momento se reportó su fallecimiento, la Fiscalía precisó más tarde que se encontraba con vida pero en estado crítico. Fue hasta el 14 de octubre cuando la misma institución confirmó el deceso de David Cohen. El caso ha generado un notable interés público, en parte debido al perfil profesional del abogado, quien a lo largo de su carrera representó legalmente a diversas figuras conocidas del ámbito deportivo y del entretenimiento.

Tal es el caso del exfutbolista Salvador Carmona, el exdirectivo Guillermo Héctor 'Billy' Álvarez Cuevas y el actor Sebastián Rulli. Tanto la SSC como la Fiscalía capitalina han reiterado su compromiso para esclarecer completamente el caso y asegurar que no quede en la impunidad, manteniendo abiertas varias líneas de investigación para identificar el móvil del homicidio y a todos los responsables.

Fuente: Tribuna