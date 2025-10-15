Detienen a Joanna por violentar el domicilio de su expareja y agredir policías en Nogales

Nogales, Sonora.- Por causar problemas y violentar el domicilio de su expareja, una mujer identificada como Joanna G. 'N', de 22 años de edad, fue detenida en el municipio de Nogales, Sonora. Trascendió que, tras ser alertados, elementos policíacos se movilizaron hacia el lugar de los hechos, en donde le advirtieron a la joven que se retirara, aunque hizo caso omiso. Al momento de ser detenida, la presunta infractora comenzó a mostrar un comportamiento violento.

De acuerdo con el informe oficial del departamento de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón, lugar a donde acudió la detenida para alterar la paz de los inquilinos, entre los que se encontraba su exnovio, cuya identidad por el momento se desconoce. Mediante una llamada a las líneas de emergencias del 9-1-1, el afectado solicitó apoyo por parte de las instancias competentes.

Aproximadamente a las 16:00 horas de este miércoles 15 de octubre del 2025, elementos de la Policía Municipal de Nogales fueron alertados a través de radiofrecuencia por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5) sobre una persona del sexo femenino que estaba generando un alertado en el mencionado sector. A su llegada, los uniformados le solicitaron a la joven retirarse del lugar, pero ella se negó.

Frente a esta situación, los oficiales intentaron colocarle las esposas; sin embargo, Joanna G. 'N' comenzó a lanzar golpes contra los uniformados y logró dañar el teléfono celular de uno de ellos. Finalmente, los policías municipales consiguieron someterla y arrestarla, para posteriormente trasladarla a las instalaciones del Centro de Atención Temprana, en donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación legal.

La detenida fue identificada como Joanna G. 'N', de 22 años de edad.

Detienen a presunto agresor sexual

En otro caso registrado en el municipio de Nogales, oficiales de la Policía Municipal efectuaron la detención de un hombre identificado como José 'N', de 38 años de edad, quien es señalado por presuntamente por abusar sexualmente de una menor de edad. Los hechos ocurrieron el pasado sábado 11 de octubre de 2025, cuando tras ser alertados, los policías ubicaron al sujeto en la calle Loma Escondida y fue ahí cuando se desató una persecución que culminó con el arresto del presunto agresor en el periférico Oriente.

