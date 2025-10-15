Detienen a presunto ladrón en farmacia de Nogales; simuló que iba a pagar y salió corriendo

Nogales, Sonora.- En hechos registrados la tarde del martes 14 de octubre de 2025, empleados de una farmacia consiguieron retener a presunto ladrón, quien presuntamente intentó sustraer varios artículos del negocio, en hechos registrados en el municipio de Nogales, Sonora. Una vez sometido, el hombre en cuestión fue entregado a personal de seguridad y posteriormente quedó a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación legal.
De acuerdo con el reporte oficial presentado por la Seguridad Pública Municipal, el caso se registró a las 07:48 horas del martes, cuando elementos de la Policía Municipal de Nogales fueron alertados vía radiofrecuencia por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5). El reporte alertó a los agentes sobre un robo en una farmacia ubicada sobre la avenida Tecnológico, donde se indicó que estaba un presunto ladrón retenido.
A su llegada al establecimiento que se sitúa en la calle Hermosillo, frente a un conocido laboratorio clínico, los uniformados confirmaron que una persona del sexo masculino se encontraba rodeada por los trabajadores de la farmacia, quienes les explicaron a los oficiales que el individuo había cometido el ilícito mencionado. Uno de los empleados le relató a los policías que el supuesto delincuente guardó algunos artículos a una bolsa de color negro.
Posteriormente, el sujeto identificado como Miguel 'N', de 33 años de edad, se dirigió al área de cajas y simuló que iba a pagar los productos, pero luego escapó corriendo del sitio; sin embargo, uno de los empleados lo alcanzó. Tras ser aprehendido, los oficiales trasladaron al detenido a las instalaciones del Centro de Atención Temprana, en donde permanecerá resguardado hasta conocer el veredicto de la autoridad judicial.
En otro hecho similar registrado el pasado jueves 9 de octubre en la ciudad fronteriza, un restaurante de sushi, identificados como Alex 'N' y Luis 'N', de 24 y 21 años de edad, respectivamente, fueron detenidos tras ser señalados de haber intentado robar dinero de la caja registradora. Según el informe policial, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:50 en un negocio que se localiza sobre la calle Plutarco Elías Calles, en la colonia Moderna.
Fuente: Tribuna del Yaqui