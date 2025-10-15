Detienen a presunto ladrón en farmacia de Nogales; simuló que iba a pagar y salió corriendo

Nogales, Sonora.- En hechos registrados la tarde del martes 14 de octubre de 2025, empleados de una farmacia consiguieron retener a presunto ladrón, quien presuntamente intentó sustraer varios artículos del negocio, en hechos registrados en el municipio de Nogales, Sonora. Una vez sometido, el hombre en cuestión fue entregado a personal de seguridad y posteriormente quedó a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación legal.

De acuerdo con el reporte oficial presentado por la Seguridad Pública Municipal, el caso se registró a las 07:48 horas del martes, cuando elementos de la Policía Municipal de Nogales fueron alertados vía radiofrecuencia por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5). El reporte alertó a los agentes sobre un robo en una farmacia ubicada sobre la avenida Tecnológico, donde se indicó que estaba un presunto ladrón retenido.

A su llegada al establecimiento que se sitúa en la calle Hermosillo, frente a un conocido laboratorio clínico, los uniformados confirmaron que una persona del sexo masculino se encontraba rodeada por los trabajadores de la farmacia, quienes les explicaron a los oficiales que el individuo había cometido el ilícito mencionado. Uno de los empleados le relató a los policías que el supuesto delincuente guardó algunos artículos a una bolsa de color negro.

El detenido fue identificado como Miguel 'N', de 33 años de edad.

Posteriormente, el sujeto identificado como Miguel 'N', de 33 años de edad, se dirigió al área de cajas y simuló que iba a pagar los productos, pero luego escapó corriendo del sitio; sin embargo, uno de los empleados lo alcanzó. Tras ser aprehendido, los oficiales trasladaron al detenido a las instalaciones del Centro de Atención Temprana, en donde permanecerá resguardado hasta conocer el veredicto de la autoridad judicial.

En otro hecho similar registrado el pasado jueves 9 de octubre en la ciudad fronteriza, un restaurante de sushi, identificados como Alex 'N' y Luis 'N', de 24 y 21 años de edad, respectivamente, fueron detenidos tras ser señalados de haber intentado robar dinero de la caja registradora. Según el informe policial, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:50 en un negocio que se localiza sobre la calle Plutarco Elías Calles, en la colonia Moderna.

Fuente: Tribuna del Yaqui