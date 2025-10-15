Dos presuntos delincuentes detenidos tras activarse Código Rojo en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 15 de octubre de 2025, alrededor de las 12:20 horas, se reportó un fuerte operativo en la capital de Sonora en el que participaron diversas corporaciones policiacas. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron detrás de la colonia Haciendas del Sur, donde los agentes buscaban a tres sujetos armados en la avenida Hacienda Los Fresnos, en un lugar identificado como La Casa de las Brujas.

Se presume que, en primera instancia, los sospechosos fueron detectados en la esquina de Hacienda de los Lirios y Hacienda del Nogales, pero lograron escapar hacia los cerros. Por ello, se decidió activar el código rojo y hacer uso de drones para localizarlos con mayor rapidez. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se confirmó la detención de dos presuntos delincuentes.

En cuanto al tercer implicado, se desconoce por completo su paradero, aunque las autoridades locales continúan con las investigaciones. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización y se informará a través de TRIBUNA. Como dato adicional, se cree que los detenidos portaban armas de fuego, aunque el objetivo de los sujetos aún no ha sido esclarecido; se espera que en próximos informes se den más detalles.

Ayer se registró un ataque a balazos en la colonia Palo Verde

La violencia en Hermosillo sigue presente, como lo demuestran los recientes actos delictivos. Por ejemplo, esta misma mañana, en la colonia Adolfo López Mateos, se registró una gran movilización policiaca en las zonas aledañas. Asimismo, ayer en la colonia Palo Verde, un ataque armado dejó como saldo a un hombre herido, quien recibió varios impactos de bala de sujetos que huyeron de la escena.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

