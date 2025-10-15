García Harfuch confirma golpe al CJNG: Cae Nazario 'N', presunto extorsionador y traficante

Guadalajara, Jalisco.- Este miércoles 15 de octubre de 2025, autoridades federales detuvieron a Nazario 'N', presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusado de participar en actividades de extorsión y venta de drogas en los estados de Puebla y Jalisco. La detención fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Omar García Harfuch confirmó la detención de este generador de violencia. Foto: Twitter

El funcionario federal detalló que el operativo permitió asegurar armas de fuego, droga y vehículos relacionados con la organización criminal. En tanto, medios nacionales señalaron que, junto a Nazario 'N' fueron arrestados Juan Martín 'N' y Jorge Octavio 'N'. Apuntaron que, durante el operativo, las autoridades decomisaron los siguientes artículos, todos vinculados con el CJNG:

186 cartuchos

10 cargadores

170 dosis de metanfetamina

Cinco vehículos (uno de ellos blindado)

Dos equipos de cómputo

Todo el material asegurado quedó bajo custodia del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones correspondientes.

García Harfuch señaló que captura se realizó mediante un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la FGR, la Guardia Nacional (GN) y la SSPC. Mientras que las autoridades señalaron que los detenidos forman parte de una estructura del CJNG dedicada a generar ingresos a través de la extorsión y el tráfico de narcótícos, y que la acción busca desarticular las operaciones de esta organización delictiva en Jalisco y Puebla.

Fuerzas federales detuvieron a 3 integrantes del CJNG, entre ellos, a Nazario Ramírez, responsable de la extorsión y venta de droga en Tlajomulco, Jalisco y Oriental, Puebla. Se aseguraron cargadores, cartuchos, metanfetamina, 2 computadoras y 5 vehículos. pic.twitter.com/n89Owb1rjw — VM Ornelas (@vicmanolete) October 15, 2025

Detalles del operativo contra el CJNG

Respecto al operativo que dio resultados positivos, apuntaron que se ejecutó en un inmueble ubicado en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, Jalisco. En el lugar, los elementos de la Agencia de Investigación Criminal y del Ejército lograron la detención de los tres hombres y aseguraron los objetos vinculados con sus actividades ilícitas.

Se espera que los procedimientos legales continúen en los próximos días, mientras las autoridades mantienen vigilancia en zonas de alto riesgo y coordinan esfuerzos para prevenir nuevos delitos relacionados con el CJNG. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui